HP Victus con GeForce RTX 4070 e Intel Core i7-14700HX: potenza pura a 1.299 su Amazon

HP Victus 16-r1000sl è in offerta a 1.299€, una cifra sorprendente per un notebook dotato di CPU Intel Core i7-14700HX e GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Specifiche da desktop per prestazioni gaming e produttive al massimo livello. Ecco tutti i dettagli

HP Victus 16-r1000sl rappresenta una delle configurazioni più interessanti oggi disponibili su Amazon per chi cerca prestazioni elevate in ambito gaming e produttività. Il prezzo scende a 1.299€ , una cifra difficile da ignorare considerando la presenza di NVIDIA GeForce RTX 4070 da 8 GB, una delle GPU più apprezzate nella fascia enthusiast per laptop, e del processore Intel Core i7-14700HX.

La CPU Intel è uno degli elementi che rende questo notebook fuori scala rispetto alla media. 20 core e 28 thread, con frequenza massima di 5,5 GHz, lo pongono tra i chip più potenti in assoluto per portatili. Questo significa non solo prestazioni elevate in gioco, ma anche la possibilità di affrontare con disinvoltura rendering, modellazione 3D, coding e montaggio video. Un processore pensato per chi pretende il massimo, sempre.

Sul fronte grafico, la RTX 4070 Laptop garantisce frame rate elevati anche in QHD con impostazioni ultra. Abbinata al display IPS Full HD da 16,1 pollici a 165 Hz, consente sessioni di gioco fluide e senza tearing.

Completano la dotazione 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e un SSD NVMe Gen4 da 1 TB, capiente e velocissimo, in grado di caricare giochi e applicazioni in pochi secondi. Sul piano della connettività, sono presenti tutte le porte necessarie: USB-A, USB-C, HDMI 2.1 e rete cablata RJ-45. Nessun compromesso nemmeno sotto questo profilo.

HP Victus arriva con Windows 11 preinstallato e include 3 mesi di PC Game Pass, che dà accesso a una vasta libreria di titoli tripla A pronti per essere giocati. Il design di questo portatile è sobrio e compatto, unito al colore grigio scuro della scocca, e lo rende adatto anche a un contesto professionale, senza rinunciare all’anima da macchina da battaglia.

A 1.299€, questa versione di HP Victus surclassa molti notebook anche più costosi in termini di prestazioni e dotazione tecnica. Chi cerca un portatile potente, senza compromessi, trova in questa offerta una delle configurazioni più complete ed equilibrate attualmente in commercio.