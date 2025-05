Usare le scorie nucleari per ottenere energia pulita: il sogno della startup Thorizon

La produzione di energia tramite centrali nucleari ha portato ad accumulare in Europa grandi quantità di scorie radioattive. Questi materiali, altamente pericolosi e destinati a restare tali per milioni di anni, rappresentano oggi uno dei problemi più complessi da affrontare per l'industria energetica. Un'azienda emergente, la franco-olandese Thorizon, propone una soluzione: riutilizzare le scorie per generare nuova energia. Ne parla The Next Web.

Fondata nel 2018 come spin-off dell'istituto olandese di ricerca nucleare NRG, Thorizon sta sviluppando un reattore modulare di piccole dimensioni (SMR) a sali fusi. Questo sistema innovativo è progettato per funzionare con una miscela di combustibile nucleare esausto e torio, un metallo radioattivo meno noto ma abbondante e potenzialmente più sicuro da gestire rispetto all'uranio.

Il primo impianto, denominato Thorizon One, dovrebbe entrare in costruzione entro i prossimi cinque anni. L'obiettivo è produrre 100 megawatt di elettricità, sufficienti per alimentare circa 100.000 abitazioni o un grande centro dati.

Secondo l'amministratrice delegata Kiki Lauwers, l'intento non è solo creare un nuovo tipo di reattore, ma ripensare l'utilizzo del combustibile nucleare esistente. "L'Europa è seduta su una riserva preziosa di materiale nucleare. Con la tecnologia giusta, quel rifiuto può diventare una risorsa", ha dichiarato.

Infatti, le scorie prodotte dalle centrali tradizionali conservano ancora circa il 90% del potenziale energetico originario dell'uranio. Lauwers stima che le scorte europee potrebbero soddisfare il fabbisogno energetico del continente per quarant'anni. Negli Stati Uniti, secondo gli esperti, potrebbero coprire un secolo di consumi.

Già negli anni '60 e '70, diversi Paesi avevano esplorato la possibilità di riutilizzare il combustibile esausto attraverso i cosiddetti reattori veloci, capaci di generare nuovo combustibile e sfruttare meglio quello esistente. Tuttavia, ragioni politiche ed economiche - tra cui il timore della proliferazione nucleare durante la Guerra Fredda e la scoperta di nuove miniere di uranio - hanno frenato tali programmi.

Oggi, gran parte delle scorie viene conservata in cisterne d'acciaio temporanee o destinata a depositi geologici profondi centinaia di metri. Nel frattempo, il tema dell'energia nucleare è tornato al centro del dibattito (anche in Italia), spinto dalla necessità di contrastare il cambiamento climatico e dell'instabilità energetica legata a tensioni geopolitiche, con l'obiettivo di arrivare a creare reattori a fusione nucleare.

Il reattore a sali fusi di Thorizon funziona ad alta temperatura ma bassa pressione. In caso di guasto, il sale si solidifica e intrappola il materiale radioattivo. L'elemento distintivo del progetto è l'uso di cartucce intercambiabili: ciascuna contiene una miscela di sale fuso, scorie e torio. Una volta esaurita la componente radioattiva, la cartuccia viene sostituita, semplificando la manutenzione e la gestione dei materiali pericolosi.

L'azienda, che impiega attualmente circa 50 ingegneri tra Amsterdam e Lione, ha già completato la progettazione concettuale del reattore e sta avviando discussioni regolatorie nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio. Sono in corso studi preliminari per identificare i siti di lancio più idonei nei tre Paesi.

Finora Thorizon ha raccolto 42,5 milioni di euro, grazie a fondi governativi francesi e investitori olandesi come Invest-NL e Brabant Startup Fonds. Tuttavia, il fabbisogno stimato per la costruzione del prototipo si aggira sui 750 milioni.