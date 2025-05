La capsula W-3 di Varda Space è rientrata correttamente dopo il lancio avvenuto a marzo

Dopo il lancio di metà marzo la capsula per la ricerca scientifica in microgravità W-3 di Varda Space è rientrata correttamente nelle scorse ore in una zona desertica dell'Australia. Pubblicato il video del rientro atmosferico.

Alla fine di febbraio era rientrata correttamente dalla sua missione la piccola capsula W-2 realizzata da Varda Space per la ricerca scientifica e la produzione di farmaci sfruttando la microgravità. A distanza di qualche giorno, il 14 marzo, è stato invece il momento del lancio della capsula W-3 che è rientrata correttamente il 14 maggio completando la sua missione per conto dell'aeronautica militare statunitense consegnando il suo carico utile intatto dopo due mesi passati nello Spazio.

Secondo quanto riportato dalla società statunitense, la capsula W-3 per gli studi in microgravità ha eseguito un'accensione dei propulsori del modulo di servizio per la fase di deorbiting alle 3:13 del 14 maggio (ora italiana) quando l'orbita era pari a 308 x 897 km per poi atterrare nel Koonibba Test Range (Australia meridionale) alle 4:07 dello stesso giorno senza alcun problema segnalato.

Sempre stando alle informazioni disponibili, il carico utile della capsula W-3 è stato finanziato attraverso il programma Prometheus dell'Air Force Research Lab. Lo scopo è quello di avere a disposizione sistemi economici e facili da realizzare e lanciare e che possano rientrare da missioni spaziali. Inoltre era presente al bordo un sistema di navigazione avanzato chiamato Inertial Measurement Unit (IMU) per comprendere se fosse in grado di supportare effettivamente le velocità di rientro orbitale, che è superiore a Mach 25.

Steve NeVille (scienziato dell'ISSI) ha dichiarato "la necessità di una tecnologia IMU robusta e plug-and-play è un’area di capacità in crescita che farà progredire in modo significativo l’attuale stato dell’arte per la consapevolezza e il controllo del dominio dei sistemi futuri. Il test di volo e di rientro di W-3 con Varda fornisce una piattaforma di prequalificazione entusiasmante e unica per far progredire rapidamente il nostro livello di prontezza tecnologica dell'IMU in un ambiente di rientro pertinente, che è l’apice dei test di sviluppo precoci".

Proseguono così i test di sistemi che possono lavorare in ambiente ipersonico sia per l'ambito spaziale ma anche per l'ambiente atmosferico come nel caso di Stratolaunch e del suo veicolo Talon. La capsula W-3 di Varda Space era stata lanciata a bordo della missione in rideshare Transporter-13 di SpaceX dalla Vandenberg Space Force Base in California così da ridurre i costi delle operazioni per un carico utile con massa contenuta e quindi senza la necessità di un vettore dedicato.