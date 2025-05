La Cina sta realizzando la costellazione satellitare ''dei tre corpi'' per l'elaborazione dati nello Spazio

Negli scorsi giorni è stato lanciato un razzo spaziale Lunga Marcia 2D che ha portato in orbita 12 satelliti dedicati alla costellazione "dei tre corpi" in grado di svolgere operazioni di calcolo in orbita.

Negli scorsi mesi è stata resa disponibile la serie televisiva "il problema dei tre corpi" ispirata dall'omonimo romanzo di fantascienza e primo volume della trilogia denominata "Memoria del passato della Terra" scritta dall'autore cinese Liu Cixin. Negli scorsi giorni la Cina ha lanciato i primi 12 satelliti della nuova costellazione satellitare chiamata "Three-Body Computing Constellation" che punta a cambiare l'approccio all'elaborazione dei dati con sistemi di calcolo avanzati in orbita e che si rifà nel nome proprio al romanzo di Cixin.

Secondo quanto riportato, un razzo spaziale Lunga Marcia 2D è decollato alle 6:12 del 14 maggio (ora italiana) dal Jiuquan Satellite Launch Center. Stando alle informazioni disponibili, questa nuova costellazione satellitare dedicata all'elaborazione dati nello Spazio è stata sviluppata dal Zhejiang Lab (istituto di ricerca di Hangzhou) e da altri partner internazionali. Ai primi 12 satelliti ne seguiranno altri che saranno lanciati nel corso dei prossimi mesi (sono previsti 50 satelliti in orbita entro il 2025) e che permetteranno di raggiungere l'obiettivo di 2800 unità presenti nello Spazio in futuro.

La potenza di calcolo combinata sarà di miliardi di operazioni al secondo (secondo il comunicato stampa si parlerebbe di 1000 petaoperation al secondo o POPS). I dati potranno essere elaborati in tempo reale da parte dei satelliti migliorando l'efficienza dei sistemi tradizionali e permettendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale in ambito spaziale.

Secondo Wang Jian (fondatore di Alibaba Cloud) "il nostro obiettivo è quello di aumentare la potenza di calcolo di un singolo satellite dal teraflop al livello di petaflop e di raggiungere un’interconnettività senza soluzione di continuità tra i satelliti, proprio come il collegamento in Internet collega i singoli computer. [...] Con una costellazione di calcolo, anche un singolo satellite può generare valore. Ciò ha profonde implicazioni per il futuro dell’industria spaziale".

I dati potranno essere elaborati sia dal singolo satellite ma anche da più satelliti grazie interconnessioni tra le varie unità prima di inviare i risultati sulla Terra. All'interno di ogni satellite c'è poi uno spazio di archiviazione di 30 TB per immagazzinare i dati in locale. Sempre stando alle informazioni i vari satelliti avranno sistemi di comunicazione sperimentale via laser oltre alla capacità di effettuare osservazioni astronomiche per scopi scientifici grazie a un rilevatore di emissioni polarizzate ai raggi X.