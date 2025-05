Recensione HUAWEI WATCH 5: la nobile arte del polso smart

HUAWEI Watch 5 segna una svolta nell’universo degli indossabili, fondendo un’estetica ispirata alle leggi dell’aerodinamica con tecnologie health-care di livello medical-grade. Il suo corpo unibody integrato, ispirato alla “linea di Kármán”, ridefinisce il concetto di orologio intelligente come elemento di fashion-tech. Disponibile in due formati, 46 mm in titanio aerospaziale e 42 mm in acciaio 904L o 316L, offre una scelta cromatica che spazia dal Purple opalino al caldo Sand Gold, frutto di processi di ossidazione avanzata e anti-fading. Ogni edizione monta una cover frontale in vetro zaffiro sferico per garantire resistenza ai graffi e un effetto “high-gloss” dall’impatto visivo sorprendente.

Il display AMOLED LTPO 2.0 raggiunge una luminosità di picco di ben 3.000 nits, superando persino alcuni top di gamma concorrenti e assicurando leggibilità sotto luce solare diretta. Con bordi ridotti a soli 1,8 mm, il rapporto schermo-corpo sale all’82,5%, offrendo un’area visiva immersiva e un refresh rate variabile per ottimizzare i consumi. L’always-on display supporta quadranti animati e interattivi perfettamente sincronizzati con le gesture tattili X-TAP.

Al cuore del WATCH 5 batte la rivoluzionaria tecnologia Multi-sensing X-TAP, prima al mondo a integrare sensori PPG al polso e a livello di vetro per misurazioni di SpO₂ in 10 s e tracciati ECG con elettrodi in vetro. Con un solo tocco sul sensore a pressione del vetro è possibile avviare il One-Tap Health Glance, che in 60 secondi fornisce un’istantanea di 11 indicatori vitali, tra cui HRV, rigidità arteriosa e stress. I dati raccolti vengono poi analizzati dalla piattaforma Health Insights, che evidenzia pattern e anomalie proponendo consigli personalizzati.

L’autonomia è gestita da due modalità selezionabili con un semplice tap: la Standard Mode garantisce fino a 3 giorni (42mm) o 4,5 giorni (46mm) con AOD disattivato, mentre la Ultra-Long Battery Life Mode estende l’utilizzo fino a 7 giorni (42mm) e 11 giorni (46mm). La ricarica rapida magnetica permette di ottenere un giorno di utilizzo in soli 10 min e il 100% in 60–90 min. Sul fronte connettività, il WATCH 5 integra eSIM per chiamate e dati in autonomia, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per un pairing immediato. HarmonyOS assicura compatibilità bidirezionale con Android e iOS, un catalogo in crescita di app di terze parti e supporto per pagamenti contactless direttamente dal polso. Questo mix di hardware e software rende il WATCH 5 un compagno di vita quotidiana perfetto per chi cerca lusso, salute e indipendenza senza compromessi.

Dopo aver indossato il HUAWEI Watch 5 ininterrottamente per diverse settimane, alternando sessioni sportive, riunioni di lavoro e sonnellini pomeridiani, abbiamo potuto valutare a fondo comfort, autonomia e precisione dei sensori. La cassa in titanio da 46 mm, leggera e resistente, si è confermata perfetta sia sotto il polsino della camicia sia durante le attività outdoor; il cinturino ha mantenuto elasticità e aderenza senza irritazioni cutanee. In modalità Ultra-Long, l’orologio ha superato i sette giorni di utilizzo tipico, mentre la ricarica rapida ha garantito un pieno di energia in meno di un’ora. Il monitoraggio continuo di SpO₂, battito cardiaco e qualità del sonno si è rivelato sempre reattivo e coerente con le variazioni di sforzo e riposo, mentre il lancio istantaneo di One-Tap Health Glance ha fornito in 60 secondi un’articolata panoramica su nove indicatori vitali. Con queste premesse, passiamo ora all’analisi dettagliata dei singoli comparti tecnici.

PREZZI E PROMO DI LANCIO

Il nuovo HUAWEI WATCH 5 viene venduto ad un prezzo a partire da 449,00€ ma in promo viene proposto un bundle con un coupon di 50€ - AHWUWATCH5 - a cui si aggiunge anche un cinturino in omaggio. La promozione però è valida dal 15 maggio al prossimo 29 giugno.

HUAWEI WATCH 5 - PREZZO di 449,00€+ coupon 50€ (AHWUWATCH5) + cinturino omaggio

UNBOXING

Una rapida occhiata nella confezione rivela che HUAWEI decide di includere oltre allo smartwatch un piccolo caricatore magnetico pronto ad accompagnare l’utente durante i viaggi senza però creare problemi di spazio. Sì, perché il caricabatterie possiede già il cavo incorporato e si collega ad una presa a muro tramite USB-A. Peccato magari per questa scelta perché ormai quasi tutti gli utenti sono in possesso di un alimentatore USB-C e magari questa uscita avrebbe fatto più comodo.

Nella confezione di vendita ci sono anche alcune maglie per modificare la lunghezza del cinturino in base al proprio polso. Oltretutto le stesse sono facilmente staccabili tra di loro vista la presenza di un piccolo perno che permette di non utilizzare alcun tipo di cacciavite o altro. Per il resto niente altro se non qualche manualetto di istruzioni rapide e l’assenza di un cinturino di ricambio di diverso colore. Ricordiamo però che lo smartwatch è compatibile con Android e iOS e comunica con uno smartphone associato tramite Huawei Health, l’applicazione rilasciata ufficialmente su App Store o Play Store da HUAWEI. Chiaramente è possibile anche utilizzare lo smartwatch con la stessa applicazione su di uno smartphone HUAWEI scaricandola invece da App Gallery, lo store ufficiale dell’azienda cinese.

DESIGN e MATERIALI

HAUWEI WATCH 5 è disponibile in due differenti diametri per adattarsi a una vasta gamma di polsi: la versione da 46 mm sfoggia una cassa in titanio aerospaziale, mentre il modello da 42 mm sfrutta acciai inossidabili 904L o 316L di qualità premium. Il titanio aerospaziale utilizzato sulla cassa più grande è il 45 % più leggero rispetto all’acciaio tradizionale, offre una resistenza meccanica superiore di 1,8 volte e una durezza incrementata del 50%, garantendo al contempo un’eccellente protezione dalla corrosione.

Il corpo del WATCH 5 nasce da un unico blocco, con un profilo ispirato alla Linea di Kármán che separa l’atmosfera terrestre dal vuoto spaziale: una silhouette sinuosa, dalle superfici raccordate con cura, pensata per seguire le curve del polso senza punti di pressione. L’integrazione tra scocca e vetro frontale è studiata per offrire un effetto high-gloss senza interruzioni, esaltato dalla finitura levigata e dal trattamento di ossidazione avanzato che previene lo sbiadimento delle superfici colorate.

A protezione del display, HUAWEI impiega una lente sferica in zaffiro sintetico, scelta per la sua elevata durezza (9 Mohs) e la capacità di resistere ai graffi quotidiani senza intaccare la trasparenza ottica. I bordi sono stati limati a soli 1,8 mm, permettendo al pannello AMOLED LTPO 2.0 di occupare l’82,5% della superficie frontale; il risultato è un’esperienza visiva immersiva che non sacrifica la robustezza strutturale.

Sul fianco destro spicca una corona trapezoidale in acciaio lucido, esito di una lavorazione di precisione che unisce l’estetica classica degli orologi meccanici all’ergonomia digitale: la ghiera è rotabile per lo scrolling nei menu, mentre un pulsante integrato con doppio sensore tatto-pressione apre scorciatoie alle funzioni di salute. Questa soluzione “ibrida” garantisce un’interazione rapida e intuitiva anche in movimento, senza dover ricorrere esclusivamente allo schermo touch.

La proposta dei cinturini copre materiali e texture molto diverse – dal fluoroelastomero resistente all’acqua al tessuto siliconico e al cuoio fino alla seta metallizzata – e adotta un sistema di sgancio rapido “click-and-go” per cambiare look in un attimo. Le palette cromatiche includono un raro Purple opalino, ottenuto con parametri di ossidazione regolati finemente, e un Sand Gold anti-ossidazione che mantiene una calda lucentezza priva di viraggi nel tempo. Sono combinazioni di materiali, forme e processi di finitura che fanno del WATCH 5 un perfetto connubio tra tecnologia aerospaziale e stile sartoriale.

Nel corso di questi giorni di utilizzo il HUAWEI WATCH 5 si è rivelato un concentrato di eleganza e sostanza: la cassa in titanio aerospaziale risulta sorprendentemente leggera pur trasmettendo una sensazione di solidità estrema, mentre il vetro zaffiro sferico riflette la luce con un’eleganza quasi preziosa. Il corpo unibody avvolge il polso senza punti di pressione e, grazie allo spessore contenuto, resta perfettamente bilanciato anche sotto il polsino della camicia. In sintesi, la scelta di materiali premium e un design ergonomico convincono sia per estetica sia per comfort 24/7, rendendo il WATCH 5 ideale per chi ama tecnologia e stile senza compromessi.

DISPLAY e INTERAZIONE

Il pannello AMOLED LTPO 2.0 del WATCH 5, disponibile nei formati da 1,43” (46 mm) e 1,32” (42 mm), unisce un’eccellente densità di pixel a un refresh rate variabile, calibrato da 1Hz fino a 60Hz, per un bilanciamento perfetto tra fluidità e risparmio energetico. Con una luminosità massima di 3.000 nit, il display non teme confronto: sotto il sole di mezzogiorno resta perfettamente leggibile, schiacciando la concorrenza e garantendo sempre contrasti elevati e neri profondi.

I bordi ultra sottili, limati a soli 1,8 mm, portano lo schermo a occupare l’82,5% della superficie frontale, trasformando il quadrante in un vero e proprio “portale” verso widget e notifiche senza sacrificare la compattezza complessiva del corpo orologio. L’always-on display supporta una ricca galleria di quadranti animati e interattivi, selezionabili al volo e personalizzabili, permettendo di mostrare informazioni essenziali – ora, meteo, contapassi – anche a riposo, senza intaccare sensibilmente l’autonomia.

Infine, l’innovativo sensore HUAWEI X-Tap integrato nel vetro introduce due gesture – double-slide e double-tap – che, con un tocco deciso, consentono di scorrere i menu, rispondere alle chiamate o scattare foto a distanza, offrendo un’interazione rapida e precisa che rende il WATCH 5 ancora più versatile nell’uso quotidiano. Sul fronte dell’interazione, X-Tap supporta tre gesture distinte – “tap”, “slow touch” e “tap + hold” – riconosciute da un indicatore a livelli che si adatta all’intensità e alla durata della pressione. Queste gesture consentono di rispondere a chiamate, scorrere menu, cambiare quadrante o scattare foto a distanza in modo rapido e senza appoggiarsi esclusivamente al touchscreen.

Inoltre, tenendo premuto il sensore per 3 secondi si attiva il One-Tap Health Glance, che in 60 secondi fornisce una panoramica di fino a 11 parametri vitali (tra cui HRV, rigidità arteriosa, stress e respirazione) direttamente sul quadrante, con report dettagliati consultabili sull’app Huawei Health. L’unione di funzionalità mediche-sportive e controlli smart rende X-Tap un punto di svolta nell’esperienza d’uso degli indossabili.

SENSORI e SALUTE

Il cuore della tecnologia HUAWEI X-TAP è un cluster di tre sensori integrati nel vetro e nella scocca del WATCH 5: un sensore di pressione capace di misurare l’intensità del tocco, un elettrodo ECG in vetro per acquisire il tracciato elettrocardiografico e un sensore PPG al polpastrello per rilevare il battito e la saturazione di ossigeno. Questa combinazione di rilevamenti permette di raccogliere segnali puliti sia dal polso sia dal dito, riducendo le interferenze da pigmentazione cutanea o movimento e garantendo una qualità fino a 50 volte superiore rispetto ai sensori ottici tradizionali.

La misurazione della SpO₂ avviene in meno di 10 secondi grazie al contatto diretto del dito sul sensore X-TAP, che cattura il flusso arterioso con una densità di campionamento elevata e aggiorna il valore in tempo reale. Questa rapidità e precisione rendono il WATCH 5 ideale per attività in alta quota, dove le oscillazioni di ossigeno nel sangue sono più marcate, e per monitoraggi notturni continuativi durante il sonno.

L’elettrodo ECG in vetro, abbinato al PPG, consente di ottenere un tracciato cardiaco nitido e di rilevare ritmi irregolari quali extrasistoli o segni di fibrillazione atriale. Il WATCH 5 supporta anche l’analisi continua dell’aritmia, che avvisa con una notifica quando la frequenza o la regolarità cardiaca esce dai parametri di normalità, senza dover avviare manualmente la misurazione.

Con un tocco prolungato di 3 secondi sul sensore X-TAP si attiva la funzione Health Glance, che in 60 secondi acquisisce fino a 9 parametri come frequenza cardiaca, HRV, SpO₂, ECG, stress, temperatura cutanea, rigidità arteriosa, respirazione ed emozioni e genera un mini-report immediatamente consultabile sia sul quadrante sia sull’app Huawei Health. Questa “istantanea” aiuta a identificare anomalie in un solo gesto, incoraggiando controlli frequenti in contesti quotidiani.

La piattaforma Health Insights analizza i dati raccolti nell’arco delle settimane, mette in relazione variabili come sonno, attività fisica e livelli di stress, ed emette notifiche proattive quando individua deviazioni dai pattern personali. I consigli contestualizzati - ad esempio un promemoria per rilassarsi dopo una serie di picchi di stress - favoriscono l’adozione di abitudini salutari, trasformando il WATCH 5 in un assistente di benessere sempre al polso.

Nel corso dell’utilizzo quotidiano il sensore HUAWEI X-Tap si è dimostrato un compagno di controllo insostituibile: basta un tocco deciso sull’area dedicata per avviare in meno di un secondo funzioni di monitoraggio come SpO₂, ECG, battito cardiaco e persino la misurazione della temperatura con un unico gesto. La risposta è sempre pronta e affidabile, senza la necessità di sbloccare lo schermo o navigare tra menu, con risultati rapidi e accurati che rendono la verifica dello stato di salute istantanea, quasi parte di un unico movimento naturale. Le gesture supportate – tap, slow touch e tap + hold – ampliano ulteriormente l’esperienza: un doppio slide o un doppio tap consentono di rispondere a una chiamata, muovere i menu o scattare foto, senza dover cercare l’icona giusta.

In ogni situazione, che si tratti di allenamento in palestra o di una pausa caffè, la precisione del riconoscimento e il feedback tattile rendono l’interazione con il WATCH 5 fluida e intuitiva, confermando il sensore HUAWEI X-Tap come uno dei migliori traguardi nell’evoluzione degli smartwatch.

CONNETTIVITA’ e APPLICAZIONE

Il modulo eSIM integrato nel WATCH 5 permette di gestire fino a due numeri contemporaneamente: si può sfruttare il “numero unico” condiviso con lo smartphone per ricevere chiamate e notifiche, oppure attivare un profilo standalone per lasciarsi il telefono a casa senza perdere contatti e messaggi. Questa flessibilità si traduce in un’esperienza davvero “phone-free”: abbiamo potuto rispondere a una chiamata in metropolitana senza smarrire il segnale e inviare un breve voice-note mentre correvo al parco, il tutto senza appesantire la tasca.

Con l’introduzione del Wi-Fi 6 e del Bluetooth 5.2, l’accoppiamento con auricolari, cuffie e altoparlanti Bluetooth è istantaneo e stabile anche in ambienti affollati. Durante una passeggiata abbiamo avviato lo streaming musicale dal polso verso le cuffie in un istante, mantenendo una latenza praticamente nulla e senza mai perdere il collegamento, cosa che in passato mi capitava con altri wearable.

HarmonyOS, piccolo ma potente, apre le porte a un ecosistema in rapida crescita: sul WATCH 5 si possono trovare già app per i pagamenti contactless, mappe a colori online e offline e software di terze parti per allenamenti specifici. Abbiamo consultato le mappe offline per realizzare una pedalata all’aperto, apprezzando l’interfaccia semplice e scattante. I widget personalizzabili di HarmonyOS consentono di avere sempre sotto controllo meteo, battito e passi direttamente sul quadrante principale. Abbiamo organizzato lo spazio widget con tre moduli – meteo, frequenza cardiaca e cronometro – e basta uno swipe a destra per passare da uno all’altro, senza perdere tempo nei menù. Questo approccio “quick glance” rende il polso davvero smart e orientato alle priorità quotidiane.

Infine, il GPS dual-band (L1+L5) garantisce tracciamenti estremamente precisi anche in città piene di grattacieli o durante trail immersi nei boschi. Nei nostri test di camminata urbana, il percorso mappato sullo smartwatch ha seguito ogni curva senza sbavature, mentre nei boschi o abbiamo riscontrato ridotte interferenze e un fix rapidissimo. Questo mix di connettività e localizzazione fa del WATCH 5 un compagno affidabile in ogni avventura, dal running al trekking cittadino.

SPORT e FUNZIONALITA’ SMART

Il HUAWEI WATCH 5 si trasforma in un vero centro di coaching portatile grazie a oltre 100 modalità sportive preinstallate, che spaziano dagli sport di squadra come calcio e basket fino a discipline outdoor evolute quali freediving, golf, sci e triathlon. Ogni profilo è studiato per catturare dati specifici – tempo, distanza, battito – e offre un’interfaccia dedicata che guida l’utente passo dopo passo, rendendo l’avvio dell’allenamento rapido e immediato.

Sul fronte prestazionale, il WATCH 5 non si limita al conteggio dei passi: integra metriche avanzate come il VO₂max, che valuta la capacità aerobica, l’Indice di Capacità di Corsa (Running Ability Index) e il Training Load, indicatore del carico di allenamento basato sulla frequenza cardiaca. Questi parametri, abbinati al calcolo del tempo di recupero, forniscono una panoramica professionale dello stato di forma, consentendo di modulare intensità e durata delle sessioni in base alle proprie esigenze.

Per chi ama esplorare senza compromessi, il sistema di posizionamento Sunflower doppia banda (L1+L5) si combina con mappe a colori online e offline, importabili e aggiornabili in autonomia dallo smartphone. Anche in aree senza copertura dati, il WATCH 5 guida con segmenti, curve di livello e tempi stimati, assicurando tracciamenti precisi sia in contesti urbani affollati sia sui sentieri di montagna.

L’esperienza smart non si esaurisce nello sport: grazie alle gesture X-Tap il WATCH 5 diventa un telecomando fotografico, permettendo di scattare foto a distanza con un semplice doppio tap sul vetro. Le sveglie intelligenti, infine, calibrano la vibrazione in base alle fasi del sonno, garantendo un risveglio più dolce, mentre l’always-on display personalizzabile mostra a colpo d’occhio ora, promemoria e statistiche essenziali anche a schermo spento.

Nell’uso quotidiano abbiamo apprezzato come questi strumenti si integrino perfettamente nella routine: che si tratti di una corsa mattutina, di un’escursione nel fine settimana o di uno scatto di gruppo, il WATCH 5 risponde sempre con dati affidabili e controlli rapidi. L’unione di sport tracking di livello pro e comandi smart rende questo smartwatch un compagno irrinunciabile sia per l’atleta esigente sia per chi cerca praticità e indipendenza dal telefono.

SOFTWARE e INTERFACCIA

Nel corso dell’uso quotidiano HarmonyOS sul WATCH 5 si è rivelato incredibilmente reattivo: uno swipe verso il basso apre subito il centro di controllo con toggle rapidi per luminosità e connettività, mentre uno swipe verso l’alto richiama le notifiche in coda senza alcun rallentamento, garantendo un’esperienza fluida anche a schermo pieno. Scorrere da destra a sinistra permette di accedere ai widget personalizzati – meteo, frequenza cardiaca, cronometro –, mentre lo swipe inverso riporta al quadrante principale, rendendo intuitiva la navigazione tra le funzioni più usate.

Premendo la corona si apre il drawer app, che su HarmonyOS 5 è ora configurabile a griglia o in lista verticale a scelta: basta impostare il numero di colonne più congeniale tra 3×3 o 4×4 e ritrovare le icone con un semplice giro di ghiera o uno swipe sullo schermo. Questa flessibilità nel layout trasforma il WATCH 5 in un dispositivo davvero su misura, permettendo di organizzare app e scorciatoie in base alle abitudini personali.

Le notifiche su WATCH 5 non sono più un elenco statico, ma schede interattive che si espandono con un tap per mostrare immagini, mappe o risposte rapide; su Android è possibile persino utilizzare un mini-tastierino per digitare risposte al volo. Nel nostro uso abbiamo apprezzato la puntualità degli avvisi e l’assenza di lag: leggere, archiviare o rispondere a un messaggio non richiede più di un istante, perfino in situazioni di multitasking spinto.

I quadranti supportano ora la sincronizzazione con stile e calendario: scegliendo un tema elegante o sportivo il colore dei widget si adatta automaticamente alle notifiche in arrivo e agli eventi del giorno. Inoltre, grazie alla galleria integrata di watch face di HarmonyOS, ogni cambio di outfit o di umore trova il suo volto sul quadrante, mantenendo sempre coerenza estetica e funzionalità. Sul fronte smartphone, l’app Huawei Health offre dashboard completamente personalizzabili: si possono ridisporre grafici di sonno, battito e attività in base alle priorità, esportare report in PDF e inviarli via mail o social in un click.

AUTONOMIA e RICARICA

Nella nostra esperienza quotidiana il HUAWEI WATCH 5 offre una gestione della batteria davvero flessibile grazie alle due modalità integrate: la Standard Mode, che garantisce fino a 3 giorni di utilizzo tipico sul modello da 42mm e fino a 4,5 giorni su quello da 46mm con Always-On Display disattivato, e la Ultra-Long Battery Life Mode, che estende l’autonomia fino a 7 giorni nella versione più piccola e addirittura 11 giorni in quella più grande.

Passare dall’una all’altra è questione di un tap nelle Impostazioni del dispositivo: in pochi secondi l’orologio adegua refresh rate, sensori attivi e servizi di connettività, bilanciando prestazioni e consumo energetico senza richiedere un riavvio o l’intervento dall’app mobile.

La ricarica magnetica rapida rappresenta il vero punto di forza nei momenti di fretta: bastano circa 10 minuti sul dock per riconquistare energia sufficiente a un’intera giornata di utilizzo e un ciclo completo di 60 minuti (42 mm) o 90 minuti (46 mm) per arrivare al 100 %. Peccato forse per la presenza di una porta USB-A collegata al caricatore, una scelta un po’ ormai passata e in qualche modo obsoleta rispetto alla USB-C.

Nei nostri test reali, utilizzando la modalità Ultra-Long e monitorando costantemente battito, SpO₂ e notifiche, abbiamo superato la prima settimana senza mai dover ricaricare, potendo concentrarci su allenamenti, meeting e sonno senza pensieri. Quando abbiamo dovuto ripartire da zero, una breve sosta al dock ci ha subito restituito operatività al polso. Questa combinazione di opzioni-autonomia modulare, cambio rapido tra profili energetici e ricarica lampo-trasforma il WATCH 5 in un compagno ideale per trasferte di lavoro, week-end lontani da prese di corrente e giornate di sport intenso, assicurando che non si resti mai a secco di energia.

IMPRESSIONI D’USO

Indossato sin dal mattino, il WATCH 5 si percepisce appena al polso grazie al corpo unibody in titanio aerospaziale, che risulta il 45% più leggero del tradizionale acciaio e segue con naturalezza le curve del polso senza alcun punto di pressione. Anche il cinturino si è dimostrato un alleato affidabile: resta saldamente in posizione durante tutte le attività, dal lavoro alla corsa, garantendo al contempo un’ottima traspirabilità e comfort anche nelle giornate più calde. Il vetro sferico in zaffiro, grazie alla sua durezza superiore, non ha subito nemmeno un graffio nonostante l’uso quotidiano tra scrivania e palestra, mantenendo intatta la trasparenza ottica e quel caratteristico effetto high-gloss che valorizza il quadrante.

Le notifiche vibrano con prontezza senza risultare invasive, e sia gli swipe sul touchscreen sia la rotella trapezoidale rispondono istantaneamente ai comandi, rendendo l’interfaccia fluida anche sotto stress o con le mani in movimento. Durante le sessioni di corsa, il fix GPS si è stabilizzato in pochi secondi, mentre il monitoraggio cardiaco X-Tap ha mostrato valori coerenti con il cardiofrequenzimetro della palestra, offrendo dati precisi e affidabili per pianificare ogni allenamento con fiducia.

CONCLUSIONI

HUAWEI WATCH 5 si conferma un concentrato di materiali di fascia alta: la cassa in titanio aerospaziale, il vetro zaffiro sferico e le finiture anti-fading non sono solo suggestivi dal punto di vista estetico, ma garantiscono una resistenza ai graffi e agli urti che ho testato quotidianamente senza mai un segno. Indossandolo in ufficio, durante lo sport e persino sotto la doccia, abbiamo apprezzato come il corpo snello e il cinturino che mantengano un fit saldo e confortevole, senza mai affaticare il polso o irritare la pelle. Questo mix di lusso e durevolezza trasmette una sensazione di qualità superiore, trasformando il WATCH 5 in un accessorio di stile tanto quanto in un dispositivo tecnico.

Al centro dell’esperienza salute, i sensori clinici-grade Multi-sensing X-Tap si sono rivelati precisi e rapidi: la misurazione della SpO₂ in meno di 10 secondi e il tracciato ECG con elettrodi in vetro sono risultati costantemente affidabili durante le uscite in montagna e i monitoraggi notturni. Abbiamo potuto fare micro-controlli della frequenza cardiaca, dello stress e della rigidità arteriosa con un semplice tocco e ricevere report istantanei via Health Glance, integrando così la tecnologia medica in un gesto naturale del quotidiano.

Grazie all’eSIM integrata e a HarmonyOS, il WATCH 5 vive di vita propria: abbiamo risposto a chiamate in metropolitana e controllato la playlist senza toccare il telefono, sperimentando un livello di autonomia smart che pochi indossabili offrono. L’interfaccia fluida, i widget personalizzabili e l’ampio ecosistema di app per fitness, mappe e pagamenti ci hanno permesso di lasciare lo smartphone in tasca e muoverci con leggerezza, senza rinunciare a nessuna funzionalità.

L’autonomia modulare è sorprendente: attivando la Ultra-Long Mode, il WATCH 5 ci ha accompagnato per ben 11 giorni tra notifiche, monitoraggi e sessioni di corsa, mentre la ricarica rapida ci ha restituito energia per un’intera giornata in appena 10 minuti, eliminando qualunque ansia da “carica scarica”. Un comportamento che si è tradotto in piena tranquillità nei viaggi di lavoro e nei week-end outdoor, dove ho potuto concentrarmi sulle attività senza dover cercare una presa.

In definitiva, HUAWEI WATCH 5 non è una semplice evoluzione: è un manifesto di come estetica, ergonomia e funzioni mediche-sportive possano dialogare per offrire un’esperienza premium senza compromessi. Dopo settimane di test intensivi, resta la certezza di avere al polso non solo un’estensione dello smartphone, ma un vero strumento di monitoraggio e lifestyle, perfetto per professionisti sempre in movimento, atleti hi-tech e appassionati di design.