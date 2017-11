Un processore Intel con GPU AMD per i sistemi Intel NUC del futuro

Una delle principali notizie di questa settimana è stata indubbiamente quella della partnership stretta tra Intel e AMD: la prima costruirà dei processori Core basati su architettura di ottava generazione, sul cui package verrà installata una GPU AMD Radeon basata su architettura della famiglia Vega e dotata di memoria HBM2 sempre installata sullo stesso package.

La risultante, secondo quanto anticipato da Intel, sarà quella di avere a disposizione processori capaci di fornire elevate prestazioni tanto per la componente CPU come per quella GPU abbinando questo a un consumo contenuto. Tali caratteristiche tecniche aprono spazio all'utilizzo di queste future CPU, attese nel corso del 2018, anche in sistemi notebook di ridotte dimensioni ma che non rinunciano per questo a fornire una elevata potenza di calcolo.

Grazie al sito Chiphell è appara online l'immagine di una scheda madre Intel dotata di processore Kaby Lake-G, questo il nome in codice con il quale è indicata la CPU Intel dotata di GPU AMD Radeon sullo stesso package. Questa scheda madre, per dimensioni, è presumibilmente pensata per l'utilizzo all'interno di una nuova generazione di proposte della famiglia NUC che l'azienda americana propone ai propri clienti.

Dall'immagine possiamo notare il package del processore, con la componente CPU posizionata nella parte superiore e l'accoppiata GPU + memoria HBM2 in quella inferiore. La scheda madre è completata da due slot memoria per moduli DDR4, oltre che da un SSD in package M.2. Notiamo accanto al processore la circuiteria di alimentazione, dimensionata in due blocchi presumibilmente collegati a CPU e GPU in modo indipendente.

E' ipotizzabile che immagini di questo tipo, assieme ad alcuni risultati prestazionali con applicazioni 3D, appariranno online nei prossimi mesi con l'approssimarsi della data di lancio ufficiale di queste soluzioni. Per il momento Intel ha solamente fornito quale indicazione, rimandando alla prima metà del 2018 per il debutto delle prime soluzioni basate su queste CPU.