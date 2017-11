Processori Intel Core con GPU AMD Vega sullo stesso package nel 2018

Negli scorsi mesi sono emerse varie indiscrezioni che indicavano il futuro debutto di processori Intel dotati di GPU della famiglia AMD Radeon basata su architettura Vega. Quest'oggi Intel annuncia ufficialmente di aver in corso una collaborazione con AMD per lo sviluppo di una versione di processore Core di ottava generazione abbinato ad una GPU AMD Radeon di tipo semi-custom, collegata alla CPU via package attraverso il bridge Embedded Multi-Die Interconnect sviluppato da Intel.

La struttura prevede la presenza, sullo stesso package, di componente CPU affiancata dalla GPU e da uno stack di memoria HBM2, High Bandwidth Memory di seconda generazione. Intel non ha fornito alcuna informazione specifica sulle caratteristiche tecniche di questi processori, se non indicando nel proprio comunicato stampa che l'abbinamento tra CPU e GPU possa permettere di ottenere "prestazioni incredibili per gli enthusiast" in un formato costruttivo tale da poter venir utilizzato in PC gaming di tipo thin&light.

Lo stack di memoria HBM2 sarà ovviamente collegato alla componente GPU, utilizzando non un silicon interposer ma per l'appunto l'Embedded Multi-Die Interconnect Bridge sviluppato da Intel. Questo tipo di approccio riduce sensibilmente le dimensioni complessive dell'accoppiata GPU+CPU, rendendo accessibili notebook di dimensioni più compatte che non sembra debbano scendere a compromessi quanto a potenza di calcolo complessiva.

Intel ha anticipato che ulteriori informazioni sul frutto di questa collaborazione tecnologica con AMD verranno rese pubbliche nel corso del primo trimestre 2018. Viene da pensare che il CES di Las Vegas possa venir utilizzato dalle due aziende per un annuncio di questo tipo, anche se tale fiera si tiene proprio nei giorni che inaugurano il primo trimestre del prossimo anno.

Un prodotto di questo tipo è indubbiamente molto interessante dal punto di vista tecnologico e può aprire spazio a nuovi prodotti portatili in grado di assicurare un livello prestazionale, tanto per la componente CPU come per quella GPU, molto elevato. Ancor più significativo è però il successo di AMD, che si dimostra capace di sviluppare business con la propria divisione interna dedicata ai progetti semi-custom con i partner chiamando in causa niente meno che Intel. Sarà interessante a questo punto vedere quali tipologie di prodotti basati su questa architettura verranno annunciati nel corso del 2018.