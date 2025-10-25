Quando il navigatore sbaglia: Porsche bloccata in bilico sul dirupo in Alto Adige

Un turista italiano in vacanza in Val Passiria è rimasto bloccato con la sua Porsche Macan in bilico su un pendio dopo aver seguito un'indicazione errata del navigatore satellitare. L'intervento notturno dei vigili del fuoco ha evitato il peggio.

Un errore di percorso legato al navigatore satellitare ha rischiato di trasformarsi in tragedia nelle montagne dell'Alto Adige. Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, un turista italiano in vacanza in Val Passiria si è ritrovato con la sua Porsche Macan sospesa sul ciglio di un dirupo a Saltusio, dopo aver seguito le indicazioni errate del sistema di bordo. Lo riporta il Corriere della Sera.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori, l'uomo stava rientrando verso il proprio alloggio quando il navigatore gli ha suggerito una scorciatoia. Convinto di risparmiare tempo, ha imboccato una piccola strada di accesso a un maso, che in breve si è trasformata in un sentiero sterrato e stretto. Dopo aver percorso circa trecento metri, si è accorto che il tracciato terminava nel nulla.

Crediti: Corriere della Sera

Nel tentativo di fare inversione, la Porsche ha perso aderenza sull'erba bagnata e ha iniziato a scivolare verso il pendio, fermandosi con la parte anteriore sospesa nel vuoto. Il conducente, spaventato ma illeso, è riuscito a uscire dall'abitacolo e a risalire a piedi fino alla zona abitata. Durante il percorso ha incontrato il proprietario del maso, che stava scendendo per capire cosa fosse successo, ed è stato lui ad allertare i carabinieri e i vigili del fuoco volontari di Saltusio.

L'intervento di recupero si è rivelato complesso: il terreno viscido e la posizione del veicolo hanno richiesto l'uso di cavi, verricelli e un mezzo speciale per mettere in sicurezza la vettura. Le operazioni si sono concluse intorno all'una e mezza di notte, senza feriti ma con un forte spavento per il turista.

L'episodio ripropone un tema ormai ricorrente: l'affidabilità dei sistemi di navigazione satellitare, soprattutto nelle zone montane o rurali. Già nel 2019 in Sardegna dovettero "bandire" Google Maps. In diversi casi, i software di mappatura tendono a non distinguere chiaramente tra strade pubbliche e vie private, portando gli automobilisti su percorsi inadatti o pericolosi. Morale della favola? Non sempre lasciare la strada vecchia per quella nuova è la cosa migliore.