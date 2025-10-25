La sonda spaziale europea ESA JUICE è pronta a osservare la cometa interstellare 3I/ATLAS

Durante il mese di novembre 2026 la sonda spaziale europea ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) osserverà la cometa interstellare 3I/ATLAS. I dati saranno importanti per conoscere meglio questo oggetto, ma saranno scaricati a febbraio 2026.

Mentre viaggia all'interno del Sistema Solare per non tornarci più, la cometa interstellare 3I/ATLAS sta venendo osservata dal maggior numero di strumenti a disposizione dell'umanità. Attualmente l'oggetto celeste si trova nascosto da Sole (visto dalla Terra) ma questo non limita le capacità di sonde spaziali che non si trovano in orbita intorno al nostro Pianeta. Circa due settimane fa gli orbiter marziani ESA ExoMars Trace Gas Orbiter e Mars Express hanno raccolto i alcuni dati e ora toccherà alla sonda spaziale europea ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer).

Ricordiamo che 3I/ATLAS è stata scoperta l'1 luglio e inizialmente era conosciuta come A11pI3Z. Questo genere di oggetti, come 1I/'Oumuamua e 2I/Borisov, sono particolarmente sfuggenti perché sono molto veloci, passano una sola volta all'interno del Sistema Solare e lontani dalla nostra stella non sono facilmente rilevabili. Molto probabilmente nelle ultime decine di anni altri sono sfuggiti alla vista del genere umano, ma grazie all'aumento degli strumenti per l'osservazione del cielo (terrestri o spaziali) sono più probabili da rilevare.

Le opportunità di osservarli da vicino o addirittura di campionarli sono attualmente fuori dalla nostra portata (anche se in futuro le cose potrebbero cambiare). Per questo si sfrutta ogni singola occasione per osservare oggetti spaziali come la cometa interstellare 3I/ATLAS. Attualmente abbiamo dati da Hubble, SPHEREx, JWST e da alcuni telescopi terrestri.

L'agenzia spaziale europea ha annunciato di aver inviato nelle scorse ore i dati per permettere alla sonda spaziale ESA JUICE di osservare la cometa interstellare. Sempre stando a quanto riportato l'osservazione di 3I/ATLAS da parte della sonda europea avverrà in un periodo compreso tra il 2 novembre e il 25 novembre, quando la cometa sarà vicina la perielio (punto più vicino al Sole).

La sonda spaziale Jupiter Icy Moons Explorer (lanciata ad aprile 2023) utilizzerà fotocamere, spettrometri e altri sensori per raccogliere il maggior numero di dati possibili. Certo, l'hardware non è pensato direttamente per questo genere di operazioni (ma per le lune ghiacciate di Giove), ma più dati ci saranno migliore sarà la comprensione di questa cometa interstellare.

A causa della posizione della cometa e di ESA JUICE, i dati potranno essere scaricati solo a febbraio 2026. Attualmente la sonda spaziale utilizza la sua antenna principale come uno scudo termico per proteggersi dal Sole e quindi può comunicare solamente con un'antenna più piccola (che permette una larghezza di banda inferiore). Conoscere 3I/ATLAS è importante ma la missione principale della sonda spaziale rimane quella diretta verso le lune gioviane. Nessuna fretta dunque, i dati arriveranno e si uniranno a quelli di altre osservazioni.