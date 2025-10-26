20 milioni di utenti contro Apple: grande vittoria in Regno Unito sul tema App Store

Il tribunale britannico CAT ha condannato Apple per abuso di posizione dominante, ritenendo ingiuste le commissioni del 30% imposte tramite l'App Store. La causa collettiva, promossa per 20 milioni di utenti, vale fino a 1,5 miliardi di sterline. Apple contesta la decisione e annuncia ricorso.

Il team legale di Apple, in questi ultimi anni, è in piena attività e deve seguire vari procedimenti in tutto il mondo. L'ultimo in ordine di tempo riguarda una condanna da parte del Competition Appeal Tribunal del Regno Unito.

Apple è stata sconfitta in tribunale a Londra in una causa collettiva che accusava il colosso di Cupertino di abuso di posizione dominante per via delle commissioni del 30% imposte sugli acquisti effettuati tramite l'App Store.

Il Competition Appeal Tribunal ha stabilito che la società ha effettivamente ostacolato la concorrenza nel mercato della distribuzione di app su iPhone e iPad, imponendo "prezzi eccessivi e ingiusti" ai danni degli sviluppatori. Ricordiamo che nei giorni scorsi Apple ha lanciato una vera e propria sfida all'UE.

L'accusa

Anche quest'iniziativa legale, quindi, ruota intorno all'abuso di posizione dominante da parte di Apple. La causa, promossa per conto di circa 20 milioni di utenti britannici da Rachael Kent, docente universitaria e fondatrice di Digital Futures, è stimata fino a 1,5 miliardi di sterline (pari a circa 2 miliardi di dollari). Kent ha sostenuto che Apple abbia tratto "profitti esorbitanti" escludendo qualsiasi alternativa all'App Store per la distribuzione e gli acquisti in-app.

Per effetto di questo comportamento, i prezzi per i consumatori sarebbero lievitati. La sentenza copre il periodo compreso tra ottobre 2015 e novembre 2024. Il tribunale ha riconosciuto agli utenti il diritto a un risarcimento, la cui entità sarà definita in una prossima udienza prevista per novembre.

Apple ha già confermato che farà ricorso. Secondo l'azienda di Cupertino, infatti, la decisione presa "offre una visione errata della fiorente e competitiva economia delle app". Di certo, per Apple, non si tratta di un tema nuovo. L'azienda sta facendo di tutto per difendere il suo business dalle decisioni dei regolatori e sarà chiamata a difendersi anche in altre cause di questo tipo. Staremo a vedere quali saranno gli aggiornamenti in merito alla decisione dell'Autorità britannica.