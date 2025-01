Stargate: il progetto da 500 miliardi di dollari per l'IA che servirà solo OpenAI

l progetto Stargate, annunciato da Trump come un investimento massiccio nell'infrastruttura IA, sarà in realtà dedicato esclusivamente a OpenAI. Emergono dubbi sul finanziamento e sulla creazione di posti di lavoro promessi

Il progetto Stargate, l'ambizioso piano infrastrutturale per l'intelligenza artificiale annunciato nei giorni scorsi alla presenza di Donald Trump, sarà dedicato in maniera esclusiva alle esigenze di OpenAI, almeno secondo quanto indicato al Financial Times da fonti anonime ma che sarebbero ben vicine all'iniziativa.

Stargate è una joint-venture tra OpenAI, SoftBank e Oracle, a cui altre realtà come ARM, MGX, Microsoft e NVIDIA parteciperanno con un'iniezione di capitali. Come vi avevamo già raccontato Stargate punta ad un piano di investimenti infrastrutturali che potrebbe arrivare a 500 miliardi di dollari nel giro di quattro anni.

Il Financial Times, riportando le informazioni ottenute dalle sue fonti, indica che tuttavia il progetto Stargate non avrebbe ancora ottenuto i finanziamenti necessari, non riceverà alcun finanziamento governativo e, una volta completato, servirà esclusivamente OpenAI. Attualmente inoltre mancherebbe una chiara definizione della struttura e dei finanziamenti, e non vi sarebbero ancora capitali impegnati per l'operazione. Insomma, a tutti gli effetti si tratterebbe di un "paper launch", come si dice in gergo.



Da sinistra: Il presidente USA Donald Trump, Larry Ellison, Masayoshi Son e Sam Altman

Secondo le indiscrezioni SoftBank e OpenAI intendono investire oltre 15 miliardi di dollari ciascuna nel progetto, raccogliendo una combinazione di capitale dai loro attuali sostenitori e tramite debito, che sarà utilizzato per finanziare Stargate.



Tuttavia i lavori per la realizzazione di una prima struttura ad Abilene, in Texas, sarebbero già stati avviati. Ma in realtà sembra trattarsi di un'opera nata precedentemente al progetto Stargate: Crusoe, startup impegnata nella realizzazione di data center, sta realizzando infatti quella struttura per conto di Oracle da giugno 2023.

Si tratterebbe di una complesso di circa 354 ettari, una dimensione paragonabile a quella di Central Park di New York. Nonostante le dimensioni considerevoli, la struttura potrebbe non garantire un elevato numero di posti di lavoro a tempo pieno: questo genere di progetti infatti generano di norma molti meno posti di lavoro a lungo termine rispetto ai tradizionali campus tecnologici. Sebbene vi sia una grande offerta iniziale per posti di lavoro legati alle attività di costruzione, i data center vanno poi ad impiegare relativamente poco personale a tempo pieno una volta che diventano operativi. Attualmente si stima che il data center di Abilene potrebbe impiegare circa 57 persone con uno stipendio medio annuo di 57 mila dollari.