NASA Perseverance si scatta un selfie insieme a Rochette, intanto si cerca una nuova roccia

NASA Perseverance sta continuando a esplorare Marte e in particolare la zona di Sud Séítah. Dopo poco meno di 2,6 km percorsi e 204 sol trascorsi sul Pianeta Rosso, gli ingegneri stanno cercando una nuova roccia per prelevare campioni da inviare sulla Terra in futuro (arrivo previsto nei primi anni '30).

Anche se ora il rover marziano si è spostato rispetto alla zona di Citadelle dove si trovava la roccia Rochette, in queste ore il JPL ha rilasciato un nuovo selfie ufficiale, dopo quello mostrato a Giugno 2021 in compagnia di Ingenuity. Il drone marziano in questo caso non è presente (ma si trova comunque nelle vicinanze) mentre si può vedere Rochette con i due fori dovuti al campionamento.

Il nuovo selfie marziano di NASA Perseverance

Il selfie è stato catturato il 10 Settembre 2021 (sol 198) quando il rover marziano aveva completato i due campionamenti su Rochette, che si può vedere poco sotto. A differenza di quanto avviene con gli smartphone, in questo caso vengono scattate più immagini che poi vengono unite dai tecnici a Terra permettendo di avere una fotografia completa.

Lo scopo è sia comunicativo (per mostrare al pubblico immagini curiose) sia tecnico, permettendo di valutare lo stato di NASA Perseverance nel suo complesso. Per esempio si possono notare segni di deterioramento sulle ruote oppure la quantità di polvere marziana presente sulle varie superfici. Non utilizzando pannelli solari per generare energia, questo elemento è meno importante rispetto a missioni come InSight.

Sono stati catturati due selfie in particolare. In uno la SuperCam è ruotata verso la roccia mentre nella seconda è come se guardasse l'osservatore. In entrambi i casi sono stati realizzati a partire da 57 singole immagini. La fotocamera impiegata è WATSON che si trova all'estremità del braccio robotico lungo due metri.

Nei sol successivi il rover NASA Perseverance ha percorso ancora alcuni metri per cercare una nuova roccia da analizzare. Il JPL ha annunciato di aver iniziato a esaminare una nuova roccia (ancora senza nome). La prima fase prevede di rimuovere gli strati superiori che sono quelli venuti a contatto con gli agenti esterni. Questo espone le zone più interne e meglio conservate per poi passare all'analisi con SHERLOC e PIXL per conoscerne la struttura. Presto potremo saperne di più dopo che gli scienziati hanno rilevato come le prime due rocce (quella di Roubion e Rochette) sono di tipo vulcanico o ignee.