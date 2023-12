Galileo sarà più preciso coi satelliti di nuova generazione: Airbus annuncia l'avvio della produzione

I sistemi di posizionamento satellitare sono stati un asset strategico militare inizialmente appannaggio di USA e Russia, ma a partire dal 2003 un accordo tra l'Unione europea e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha visto il lancio di un programma volto a creare un GNSS - Global Navigation Satellite System - civile di produzione europea, con la nascita di Galileo.

Galileo: un sistema di posizionamento in continua evoluzione

Previsto per il 2019, il sistema ha bruciato le tappe e ha visto il suo debutto in anticipo, con l'entrata in servizio alla fine del 2016. Il sistema può contare su 30 satelliti orbitanti (24 operativi più 6 di scorta) e offre un posizionamento molto preciso, scevro dall'errore che inizialmente era stato aggiunto intenzionalmente al GPS per l'uso civile.

La precisione di Galileo è però destinata a crescere grazie alla nuova generazione di satelliti, annunciata lo scorso anno e che sta entrando ora nella fase di produzione. I nuovi satelliti Galileo G2 saranno molto più grossi degli attuali (2 tonnellate contro circa 700 chilogrammi), ma porteranno a bordo importanti innovazioni, tra cui antenne più potenti, sei orologi atomici (invece di quattro) e una propulsione totalmente elettrica.

Sono stati pianificati 12 satelliti Galileo Second Generation G2, che si aggiungeranno a quelli attualmente operativi e ai satelliti Galileo FOC Batch 3, la cui costellazione è in fase di completamento. La produzione dei satelliti è stata divisa tra due fornitori: sei saranno in carico a Thales Alenia Space (con base in Italia) e sei ad Airbus Defence & Space (con base in Germania).

Galileo Second Generation G2: Airbus ha iniziato la produzione

Proprio Airbus ha annunciato l'avvio della produzione dei primi satelliti presso lo stabilimento di Friedrichshafen, dopo l'arrivo della prima struttura del Flight Model da Zurigo da Beyond Gravity. Una seconda struttura è prevista in arrivo per l'inizio del 2024 e la terza verso la fine del prossimo anno.

I nuovi satelliti vogliono portare la precisione del sistema di posizionamento Galileo nell'ordine dei decimetri e sono caratterizzati per un approccio 'full digital' che permetterà di evolverne le capacità nel tempo tramite delle riconfigurazioni da remoto in orbita. Il lancio dei primi satelliti di nuova generazione è previsto per il dicembre 2024, con un'operatività stimata in 15 anni.