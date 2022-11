Boston Dynamics vs. Ghost Robotics: lo scontro tra cani robot finisce in tribunale

Boston Dynamics ha denunciato Ghost Robotics per la violazione di diversi brevetti. Quest'ultima, infatti, avrebbe creato robot troppo simili nella costruzione e nel funzionamento al famoso quadrupede Spot. Secondo l'azienda, nelle mani di Hyundai dal 2021 dopo essere passata in quelle di Google e Softbank, il robot noto con il nome di Vision 60 e quello identificato come Spirit 40 violerebbero un totale di sette brevetti.

In particolare, sembra che le soluzioni elaborate da Ghost Robotics utilizzerebbero la stessa tecnologia che consente a Spot di camminare evitando ostacoli mentre sale le scale (brevetto 11.073.842). Inoltre, anche la tecnologia adottata per mantenere l'equilibrio durante la camminata violerebbe uno dei brevetti depositati da Boston Dynamics (9.387.588).

Boston Dynamics ha dichiarato di aver monitorato da vicino i progressi di Ghost Robotics, analizzandone i robot lanciati sul mercato tra il 2020 e il 2022. Prima di procedere per vie legali, Boston Dynamics avrebbe scritto alla concorrente per verificare "amichevolmente" se le tecnologie dei robot quadrupedi violassero i suoi brevetti.

In seguito, evidentemente non ottenendo i riscontri necessari, ha proceduto all'invio di una lettera di "cessazione e desistenza", facendo riferimento ad almeno tre brevetti violati da Ghost nel 2021 e un altro nel 2022. La causa intentata nel Delaware porta lo scontro a un nuovo livello: la società richiede un'ingiunzione permanente contro ulteriori violazioni e un pagamento dei danni, non quantificati, per la violazione "intenzionale" perpetrata da Ghost Robotics.

Ghost Robotics, sul proprio sito, scrive di essere nata nel 2015 dall'idea di ex studenti dell'Università della Pennsylvania. Contattata da Techcrunch, la società ha rigettato le accuse di Boston Dynamics. "Il successo di Ghost Robotics non è passato inosservato a Boston Dynamics. Anziché competere in condizioni di parità, l'azienda ha scelto di intentare una causa ostruttiva e infondata l'11 novembre nel tentativo di fermare i progressi del nuovo arrivato. Boston Dynamics sta attingendo alle proprie risorse considerevolmente maggiori per intentare una causa anziché innovare".

"Ghost Robotics è nata dal dottorato di ricerca del CTO Avik De e del CEO Gavin Kenneally, sotto la tutela del professore Dan Koditschek presso l'Università di Pennsylvania. Il prof. Koditschek è un pioniere nel campo dei robot con le gambe e detiene il brevetto (insieme ai suoi ex studenti, Martin Buehler e Uluc Saranli) per il primo robot con gambe dinamiche alimentato a batteria", depositato nel 2001.