Dal concept di Gran Turismo alla realtà: Fanatec lancia il volante della Porsche Vision GT

Fanatec ha lanciato sul mercato un nuovo volante da simulazione che cattura l'essenza del design Porsche più avveniristico, trasferendolo dal mondo virtuale a quello reale. Il volante Porsche Vision GT, dotato di licenza ufficiale, permette agli appassionati di racing virtuale di sperimentare le sensazioni di guida della prima concept car Porsche mai progettata esclusivamente per un videogioco.

La particolarità di questo dispositivo, il cui lunghissimo nome completo è Fanatec CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT, risiede nella sua concezione: liberati dai vincoli dei regolamenti di produzione automobilistica, i designer hanno potuto esplorare nuove frontiere creative, risultando in un prodotto che mantiene l'identità Porsche ma con proporzioni più dinamiche e un carattere orientato al futuro.

Fanatec CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT, dal gioco alla realtà

Il volante è stato sviluppato con un'attenzione particolare alla compatibilità con Gran Turismo 7, come conferma Fanatec nella pagina ufficiale del prodotto. Gli input concessi dal controller si integrano perfettamente con il celebre simulatore, offrendo encoder dedicati per regolazioni rapide di parametri fondamentali come il controllo della trazione, il bilanciamento dei freni e le mappature del motore.

Con un diametro di 310 mm, il volante risulta ergonomicamente ottimale per diversi stili di guida, mentre la disposizione dei pulsanti è stata studiata per massimizzare l'accessibilità durante le sessioni di guida, permettendo di mantenere sempre entrambe le mani sul volante mentre si accede alle funzioni principali. La struttura portante è realizzata in alluminio pressofuso, una scelta che garantisce leggerezza e resistenza strutturale, mantenendo al contempo i caratteristici ritagli dei raggi presenti nel design originale della concept car.

Per il rivestimento è stato impiegato Tactaris, un materiale sintetico che simula la pelle scamosciata e che è pensato per offrire una presa salda, comfort prolungato e facilità di manutenzione. L'interfaccia di controllo comprende otto pulsanti e sette encoder rotativi, inclusi due interruttori multiposizione e un FunkySwitch a 7 vie. Due dei pulsanti sono integrati al bordo del volante, mentre quattro encoder sono stati appositamente progettati per integrarsi armoniosamente con i raggi e il cerchio del volante.

Il volante Porsche Vision Gran Turismo utilizza paddle in alluminio magnetici per il cambio marcia, e offrono un feedback tattile deciso durante i cambi marcia, contribuendo all'immersività dell'esperienza di guida simulata. L'attivazione del menu di avviene tramite la pressione dello stemma Porsche, che dà accesso alle impostazioni visualizzate sul display OLED integrato. Il display non serve solo per le regolazioni hardware del force feedback e altre impostazioni Fanatec, ma può anche visualizzare dati telemetrici di gioco come l'indicatore di marcia e la velocità.

Per quanto riguarda la compatibilità, il volante viene fornito preinstallato con un sistema di sgancio rapido QR2 Lite (con cui si può abilitare la modalità High Torque sulle basi CS DD/DD+ e Podium DD1 e DD2). Gli utenti che possiedono basi non aggiornabili a QR2 dovranno acquistare separatamente un adattatore QR1 Wheel-Side. Il dispositivo è compatibile con numerose basi Fanatec, tra cui la gamma CSL Elite, CSL DD, ClubSport e le più avanzate PODIUM DD.