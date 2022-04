Astro A40 TR + MixAmp Pro: perché è il miglior headset per i giocatori

Sul mercato dal 2019, Astro A40 TR Headset + MixAmp Pro è un bundle specificamente ottimizzato per i giocatori. Questo vuol dire che offre un suono surround di primo livello, con ottime prestazioni soprattutto per quanto riguarda l'audio posizionale. Queste cuffie offrono una qualità eccellente anche nella registrazione e nella riproduzione della voce, servendosi di un microfono molto preciso.

Parliamo di una soluzione in grado di poter essere personalizzata in profondità nell'equalizzazione grazie al software fornito a corredo e che si avvale di una struttura comoda e robusta che abilita sessioni di gioco prolungate. Inoltre, le Astro A40 TR sono compatibili con la maggior parte delle piattaforme di gioco, con le console PlayStation e Xbox oltre che con il PC.

Elemento distintivo di questa soluzione è la peculiare gestione del virtual surround 7.1. Sappiamo che questa tecnologia è molto importante per i videogiochi, soprattutto per il genere competitivo, perché posiziona nello spazio con precisione tutti i suoni presenti negli ambienti di gioco. Alla base del posizionamento troviamo un algoritmo che agisce sul volume di ogni suono e sulla sua durata per dare al giocatore l'impressione di percepire correttamente la direzione dalla quale provengono i suoni.

Ma la qualità degli altoparlanti, oltre che la precisione dell'equalizzazione, giocano un ruolo. Se normalmente il virtual surround 7.1 compromette in parte l'intensità dei suoni e il volume con il quale vengono riprodotti, le Astro A40 TR si caratterizzano per un profilo sonoro più fedele con suoni potenti e precisi anche quando non provengono dalla direzione frontale rispetto alla posizione del giocatore. È per questo che il giocatore più impegnato nella sfera competitiva preferisce questo tipo di cuffie.

La gamma media è altresì equilibrata, il che è molto utile per avere una percezione chiara dei dialoghi. I bassi, come quasi sempre capita con le cuffie gaming, risultano leggermente accentuati per quanto riguarda l'equalizzazione di default. Gli alti, invece, sono leggermente meno precisi, e sporadicamente si può assistere a qualche distorsione. Ma, ripetiamo, sono comportamenti che si riscontrano molto comunemente con le cuffie rivolte ai giocatori.

Si tratta di un bundle che include un amplificatore di qualità professionale. Si tratta di una vera e propria scheda audio USB che permette, tra le altre cose, di gestire al volo il bilanciamento tra il volume di gioco e quello della chat vocale, l'audio per così come viene udito dagli spettatori di una live streaming e i preset di equalizzazione impostati tramite il software. È possibile gestire il flusso di uscita per lo streaming in Dolby Surround a 2 canali, mixando in un'unica uscita tutti gli ingressi audio coinvolti nello streaming, quindi gioco, voce e altri eventuali.

Quando collegheremo le nostre cuffie Astro al PC, Windows individuerà due dispositivi di riproduzione, le cuffie (Astro MixAmp Pro Game) e il microfono (Astro MixAmp Pro Voice). In questo modo, i suoni di sistema (giochi, musica, ecc.) vengono instradati attraverso il primo canale virtuale, mentre le app VoIP, come Discord o comunque ciò che serve per comunicare, passeranno attraverso un canale virtuale separato. Tramite il MixAmp possiamo dunque regolare al volo il bilanciamento del volume tra questi due canali: ruotarlo in senso orario ci permetterà di sentire meglio i compagni di squadra e di rendere più silenzioso il suono del gioco, mentre in senso opposto avverrà il contrario.

Tutto questo funziona anche con le console. Con il cavo ottico in dotazione bisogna collegare MixAmp e console, per poi provvedere a un secondo collegamento tra i due tramite cavo USB. Le PlayStation gestiscono due canali diversi per audio del gioco e audio della chat: sulla console, infatti, va configurata la porta di uscita primaria sull'uscita digitale ottica, mentre come uscita delle cuffie bisogna impostare Chat Audio. Questo nel caso di PS4, mentre per PS5, essendo priva di uscita digitale ottica, bisogna provvedere a un convertitore da HDMI a ottico.

Poter bilanciare l'audio della chat con l'audio di gioco, come sa bene chi ama giocare in multiplayer, è molto importante. È per questo che Astro ha pensato a una rotella fisica indirizzata specificamente a questa componente che, dopo qualche utilizzo, si rivela molto pratica, e dalla quale diviene molto difficile tornare indietro.

Il MixAmp fornisce molte altre funzionalità. Essendo una scheda audio vera e propria, ad esempio, permette di connettere altri auricolari, anche quelli dello smartphone, e di conferire a questi funzionalità di tipo virtual surround 7.1. E poi permette di passare da un profilo all'alto tra quelli messi a disposizione con la pressione di un semplice tasto. Ne troviamo di quattro di preimpostati: Astro, Balanced, Natural Bass e Tournament. Tramite il Command Center possono essere modificati, ma lo stesso software sconsiglia di farlo poiché si rischia di perdere quella precisione posizionale di cui prima abbiamo parlato.

I profili tirano fuori il meglio delle cuffie, a seconda delle circostanze di utilizzo. In un torneo, ad esempio, potrebbe essere preferibile usare un equalizzazione che in qualche modo possa contrastare il rumore che proviene dall'esterno delle cuffie, considerando peraltro che le Astro A40 TR non sono dotate di una tecnologia di cancellazione del rumore attiva.

Abbiamo trovato funzionalità simili in un altro dispositivo simile provato recentemente, ovvero Sound Blaster GC7, un DAC e amplificatore che viene venduto a circa 150 euro. Considerando che Astro A40 TR + MixAmp Pro può essere acquistato a poco più di 260 euro (ma può essere in offerta in certi periodi anche a poco più di 200 euro), le cuffie vengono valutate circa 100 euro. Un prezzo che è comunque giustificato dall'ottima qualità del suono posizionale garantito dalle Astro A40 TR.

Se le cuffie hanno in sé controlli superficiali, è infatti tramite il MixAmp che si ottiene la massima versatilità propria di questa soluzione. Le cuffie, infatti, sono dotate solo di un piccolo box di controllo con un solo pulsante per disattivare il microfono. Oltre alle funzioni che abbiamo detto, il MixAmp permette anche di abilitare o disabilitare il Dolby Surround e, tramite uno switch sul retro, di passare dalla modalità console a quella PC. Tutti i controlli presenti sull'amplificatore sono facili da usare e offrono un buon feedback, mentre la manopola del volume è piacevole al tocco.

Lo stile dell'ultima generazione di cuffie Astro A40 è praticamente identico ai modelli precedenti, ma non solo le cuffie sono ora disponibili in varie colorazioni ma è anche possibile installare il mod kit per personalizzarle ulteriormente e renderle ancora più accattivanti. Il mod kit comprende cuscinetti auricolari con eliminazione del rumore in pelle sintetica, microfono con isolamento vocale, fascia per la testa imbottita e mascherine per cuffie posteriori chiuse.

L'installazione è molto semplice, visto che sono presenti dei magneti sui padiglioni, mentre per quanto riguarda l'archetto basta leggermente allargare la fascia di supporto e lasciare scorrere l'elemento modificato. Sostituire il microfono è altrettanto facile, con la versione modificata che sfoggia un look più casual e garantisce un migliore isolamento acustico.

Per quanto riguarda il confronto con le precedenti generazioni, le Astro A40 sono più comode da indossare, il che si addice particolarmente bene alle lunghe sessioni di gioco. Simili alle Astro A50 Gen 3 Wireless 2017 e alla precedente generazione di cuffie Astro A40 TR + MixAmp Pro 2017, si avvalgono di un'imbottitura morbida che si adatta alla maggior parte delle orecchie. Sono abbastanza ingombranti, ma l'archetto fa un buon lavoro di distribuzione del peso.

Ottimo il microfono. Ha registrato la nostra voce in maniera profonda e piena, oltre che chiara e facile da capire. Inoltre, il funzionamento del microfono può essere ulteriormente regolato dal software, dove possiamo decidere anche se avere il ritorno della nostra stessa voce in cuffia (sidetone). Inoltre, si può da qui regolare il noise gate e il livello del volume del microfono. Le comunicazioni vocali giungono senza ritardi e interferenze, a detta di Astro, per merito della connessione digitale Daisy-Chain, veicolata tramite un sottile cavo che possiamo vedere nei piccoli tubicini in grigio. Si tratta di un microfono unidirezionale pensato appositamente per concentrarsi sulla voce del giocatore.

L'Astro Command Center, poi, è un software di supporto efficiente e facile da usare. L'equalizzatore grafico è facile da comprendere e da usare, al netto del fatto che effettuare modifiche può compromettere la resa della cuffie, come abbiamo detto.

La qualità costruttiva e dei materiali in generale di queste cuffie è impressionante. Sono robuste e non gravano troppo sulla testa del giocatore mentre, come abbiamo detto, il mod kit si applica in assoluta facilità, senza compromettere per nulla l'integrità originale delle cuffie. Sono materiali leggeri che evitano il surriscaldamento della testa, con cuscinetti auricolari rivestiti in tessuto e pelle sintetica.

Molto comodo il MixAmp, che permette di regolare al volo il funzionamento e l'equalizzazione delle cuffie, mentre il software consente di mixare in un unico canale tutti i suoni in ingresso e garantire dei live streaming impeccabili. Ma è l'aspetto legato al virtual surround che ci ha colpiti maggiormente: l'audio posizionale che sono in grado di garantire le Astro A40 TR ha ben pochi rivali, se non nessuno.

Astro A40 TR Connettore Mini-stereo da 3,5 mm e splitter per PC Microfono su braccio 6,0 mm unidirezionale Principio trasduttore Driver audio dinamico aperto da 40 mm, ottimizzato per il gioco Risposta in frequenza 20 - 20.000 Hz Impedenza nominale 48 ohm Peso senza cavo 369 g Lunghezza 20,32 cm Larghezza 19,68 cm Altezza 9,52 cm