Sound Blaster GC7: ecco perché è utile per il giocatore e lo streamer

Abbiamo affrontato questa prova con un po' di scetticismo ma dobbiamo dire che già dopo un paio di sessioni di gioco abbiamo iniziato ad apprezzare Sound Blaster GC7. Si è rivelato, infatti, un dispositivo molto utile per il giocatore e per chi fa streaming, con tantissime funzioni messe a disposizione degli utenti. Innanzitutto, integra un DAC e un amplificatore, ovvero una vera e propria scheda audio in grado di potenziare la resa di qualsiasi tipo di auricolare con connettore jack da 3,5 mm.

Volete usare gli auricolari del vostro smartphone per giocare con surround virtuale 7.1? Ebbene, Sound Blaster GC7 ve lo consente. Volete dotare i suddetti auricolari di tecnologia di olografia per cuffie propria dei dispositivi SXFI? Potete fare anche questo. Il tutto anche su console e anche con un sistema di altoparlanti, oltre che con gli auricolari.

Sound Blaster GC7 è anche un mixer: ovvero, vi consente di cambiare l'equalizzazione del suono mentre siete in gioco, o nel bel mezzo di un live streaming, oppure abilitare delle modalità audio specifiche per i videogiochi, ad esempio per potenziare i suoni con le frequenze più basse, l'audio posizionale o amplificare i suoni che non provengono da sorgenti subito a ridosso della posizione in cui si trova il personaggio del giocatore.

Ma procediamo con ordine. Alla base della scheda Sound Blaster GC7 c'è il DAC per audiofili AKM4377, che un rapporto segnale/rumore di < -120dB, bassa distorsione e rende più percettibili i singoli effetti audio. Riproduzione PCM fino a 24bit/192kHz e audio di alta qualità indipendentemente dalla sorgente utilizzata sono altresì contemplati.

All'interno di una scocca che rimanda all'idea di giocosità, anche se a dire il vero non costituita da materiali di altissima qualità, Sound Blaster GC7 offre anche quattro pulsanti fisici programmabili per accedere facilmente alle impostazioni predefinite. Questa è una funzione simile a quelle che mette a disposizione la nota tastiera Stream Deck di Elgato. I quattro pulsanti si possono associare a un'applicazione di terze parti o una serie di impostazioni specifiche per la riproduzione tramite macro, ma anche a delle funzioni utili durante le live streaming, come l'attivazione di un testo pre configurabile o di una emoji. È poi anche possibile personalizzare l'illuminazione RGB che circonda ciascun pulsante, in modo da rendere la funzione di ciascuno di essi immediatamente individuabile.

Di default, i quattro pulsanti sono assegnati rispettivamente alla Modalità Audio (premendo il pulsante si passa da First Person Shooter a Battle Royale a MOBA), al monitoraggio del microfono, alla Scout Mode e allo switch di uscita, che passa in rassegna i vari dispositivi di ascolto collegati alla GC7 (cuffie o altoparlanti).

Subito sopra i quattro pulsanti programmabili troviamo una serie di comandi pensati per consentire all'utente di regolare in maniera immediata con un solo gesto microfono, modalità surround ed equalizzazione. Si può anche attivare la modalità di olografia audio Super X-Fi basata sul doppio DSP integrato nella GC7. Di questa modalità di audio abbiamo già parlato in relazione alla prova delle Creative SXFI Air Gamer: si tratta di un sistema che sfrutta le capacità del surround virtuale 7.1 in modo da distribuire le fonti di suono virtuali in funzione della peculiare conformazione delle orecchie di ciascuno di noi. Per quanto riguarda il doppio DSP, invece, la GC7 è dotata del processore audio tipico delle soluzioni Creative, SB-Axx1, e del DSP specifico per la modalità SXFI, chiamato Super X-Fi Ultra DSP.

Così come accade con delle cuffie che contemplano il supporto SXFI, anche la scheda Sound Blaster GC7 richiede una calibrazione tramite l'app SXFI App per Android e iOS. Qui bisogna creare il proprio profilo personalizzato attraverso il processo guidato per la mappatura di testa e orecchie e poi sincronizzare app e GC7 (in tutto, l'operazione richiede pochi secondi).

Le due grosse manopole consentono rispettivamente di regolare il volume e il bilanciamento dell'audio di gioco e della chat senza uscire dalla schermata di gioco o aprire le impostazioni del mixer. Quest'ultima funzionalità è molto utile soprattutto per chi gioca su console, dove le comunicazioni vocali e l'audio di gioco vengono solitamente assegnati a un unico canale, con conseguente impossibilità di poter bilanciare l'uno rispetto all'altro e, potenzialmente, compromettere la qualità delle conversazioni.

La funzione, definita GameVoice Mix, contempla anche il PC e permette di eseguire le regolazioni con estrema facilità, addirittura al volo senza guardare il dispositivo. Questo è possibile grazie alla scorrevolezza e versatilità di questa rotella, oltre che dalla sua precisione.

I pulsanti centrali, invece, cambiano al volo l'equalizzazione. Ciascuno di loro permette di entrare nel menù degli alti, dei bassi, del surround e del microfono e, successivamente, con la rotella in alto si esegue la regolazione, mentre un piccolo display visualizza il valore corrispondente. In tempo reale verranno applicati i cambiamenti, monitorabili tramite l'app Creative da installare sul PC, Windows o Mac che sia, per poter sfruttare appieno il dispositivo.

Per i giocatori sono poi molto importanti le varie modalità audio che Sound Blaster GC7 mette a disposizione. Abbiamo detto dei tre preset First Person Shooter, Battle Royale e MOBA, i quali sono pre configurati in questo modo, come è possibile vedere nel software.



FPS

Battle Royale

MOBA

Più interessante la SXFI BATTLE Mode, la quale potenzia il suono posizionale in modo che il giocatore possa percepire anche le distanze e individuare al volo la corretta posizione dei nemici. Si tratta di una modalità pensata principalmente per gli sparatutto in prima persona e per i giochi come Fortnite, che riproducono in maniera molto precisa l'audio posizionale. Grazie a una scheda audio come Sound Blaster GC7, quindi, è possibile sfruttare tutto questo con gli auricolari di base che abbiamo trovato nella confezione dello smartphone. Con vantaggi competitivi non indifferenti. Anzi, dopo qualche partita vi renderete conto che giocare senza equivale a dire essere di molto svantaggiati rispetto agli avversari.

Non si tratta solamente di percepire la direzione dalla quale provengono i suoni, ma anche di aumentare il coinvolgimento. In un gioco come Halo Infinite, vi sentirete nel vivo della battaglia, mentre in Fortnite avrete una percezione molto chiara di dove si trova un nemico, una cassa contenente il bottino o un veicolo. Dalle nostre prove abbiamo notato che la SXFI BATTLE Mode, per conferire enfasi alla posizione dei suoni, compromette leggermente i bassi, che sono meno efficienti rispetto alla modalità con SXFI disabilitato.

Abbiamo, poi, la Scout Mode. Ci restituisce un contesto audio completamente differente rispetto alla precedente, perché amplifica tutti i suoni, e in particolare quelli la cui posizione è distante rispetto a quella del personaggio del giocatore. Con questa modalità avremo una percezione più chiara di ciò che avviene a qualche metro da noi (per questo Scout, esploratore), ma, stando alle nostre prove, risulta leggermente compromesso l'audio posizionale rispetto alla modalità precedente.

In definitiva, queste modalità possono essere sì molto utili, ma ciò che a nostro modo di vedere le cose interessa maggiormente il giocatore è la capacità di conferire il surround virtuale 7.1. È questo che fa la differenza se è vostro interesse acquisire consapevolezza uditiva del mondo virtuale che vi circonda e guadagnare in performance negli shooter multiplayer competitivi. Dopo aver provato degli auricolari compatibili con il surround virtuale 7.1 difficilmente il videogiocatore torna indietro.

Sound Blaster GC7 mette dunque a disposizione tre modalità: PC, console e mobile. Si abilitano con uno switch posto nella parte posteriore del dispositivo, mentre un LED sull'anteriore evidenzia quale modalità è in quel momento attiva. Per il PC basta connettere un cavo USB-C/USB-A a una delle porte del sistema, mentre per le console, oltre alla connessione USB, c'è la possibilità di usare l'ingresso ottico digitale, considerando anche che all'interno della confezione della GC7 si trova un cavo ottico digitale Toslink. Bisogna inoltre tenere a mente che le console di ultima generazione PS5 e Xbox Series X/S non hanno più l'uscita ottica digitale, in questi casi bisogna usare un convertitore HDMI a ottico. In alternativa, va sempre bene il cavo USB-C a USB-A.

La scheda audio si può connettere anche a uno smartphone o a un tablet, per il gioco ma anche per sfruttare le tecnologie che mette a disposizione per migliorare la chiarezza delle conversazioni vocali. In questo caso bisogna connettere alla porta USB un caricatore per l'alimentazione del dispositivo (che invece viene effettuata tramite il PC o la console nelle altre modalità). Poi, va connesso un cavo jack da 3,5mm alla porta di ingresso jack (il che vale anche per Nintendo Switch in modalità handheld, mentre per la docked si usa il cavo USB). A proposito di miglioramento delle conversazioni, il DAC mette a disposizione anche la tecnologia per la riduzione dei rumori di fondo statici per le chiamate e la modalità Smart Volume, per rendere la voce nel modo giusto senza che sia necessario urlare o sussurrare. Ci sono anche l'equalizzatore del microfono e la classica tecnologia Creative Voice Morph, per trasformare la voce in diversi personaggi o con diversi accenti.

Insomma, Sound Blaster GC7 è un dispositivo serio, potente e versatile, come ci ha abituato la tradizione Creative. Ha un aspetto giocoso, per quanto la qualità dei materiali non sia eccellente. Le manopole, però, restituiscono un feedback gradevole e permettono di effettuare le regolazioni con precisione. Un DAC completo, capace di garantire audio con la qualità che gli audiofili si aspettano, anche se non si possiedono auricolari di alto livello. Tutte le regolazioni effettuabili in tempo reale che abbiamo visto nel corso dell'articolo interesseranno sicuramente i giocatori più impegnati nel multiplayer e gli streamer. Creative Sound Blaster GC7 si può adesso acquistare a 149,99€ (occhio alle offerte e all'eventuale coupon in pagina su Amazon).

Inoltre, grazie al codice "GC7HWU" usufruite di un ulteriore sconto del 15%. Basta inserire le SXFI Gamer nel carrello sul sito di Creative e cercare la voce Codice promozionale. A questo punto cliccare su Inserisci codice.