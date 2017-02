AVM rende disponibile il nuovo sistema operativo FRITZ!OS 6.80

Il nuovo sistema operativo apporta oltre 80 aggiornamenti. Di questi, il più importante prevede il cambio automatico della banda wireless, detto band steering, in funzione del carico dei dati. Questa aggiunta permette al router Fritz!Box di determinare quale dei dispositivi wireless collegati deve avere la precedenza e su quale frequenza effettuando in automatico il cambio di banda così da trasmettere i dati al massimo della velocità disponibile. Il band steering è possibile su tutti i modelli di FRITZ!Box dual-band con tecnologia Wireless AC+N (FRITZ!Box 7490, 7560, 6490, 4040, 3490).

Con l’aggiornamento di FRITZ!OS 6.80 gli utenti, inoltre, possono godere del massimo potenziale della connessione a internet anche se la rete per gli ospiti è molto utilizzata perché è l’utente a definire in quale proporzione la velocità dati debba essere riservata alla propria rete e quanta debba essere disponibile per gli ospiti. Direttamente sul FRITZ!Box, poi, è ora possibile configurare una pagina di benvenuto per l’accesso alla rete ospite.

AVM ha anche migliorato il servizio FRITZ!Fon con nuove schermate iniziali e il servizio notturno. Quest'ultimo oscura automaticamente il display, quando la luminosità della stanza si abbassa oltre il livello impostato. Inoltre, è disponibile la visualizzazione di un orologio analogico in bianco e nero. Con il nuovo FRITZ!OS la deviazione delle chiamate può essere eseguita con un solo clic per tutti i contatti di una rubrica ed è possibile limitare il numero di chiamate in uscita.

Il FRITZ!OS 6.80 integra la presa intelligente FRITZ!DECT 200 nella rete domestica e può essere gestita tramite app o via telefono. Con il nuovo sistema adesso è possibile accendere e spegnere le luci dell'ambiente e i dispositivi della Smart Home, battendo le mani o bussando grazie a un sensore acustico sulla presa. Un'altra integrazione per la casa intelligente: nell'interfaccia utente del FRITZ!Box si può visualizzare l'andamento della temperatura nelle ultime 24 ore nel punto in cui si trova il FRITZ!DECT 200.

Con il nuovo FRITZ!OS 6.80, le interfacce utente del servizio MyFRITZ! (dal sito: myfritz.net) e FRITZ!NAS sono ora visualizzate grazie a un design dinamico e si adattano alle dimensioni di qualsiasi display. Con l'aggiornamento di FRITZ!OS 6.80, inoltre, il FRITZ!Box risulta compatibile con le reti di prossima generazione 35B VDSL supervectoring.

Un'altra novità consiste nel fatto che ora può essere concesso soltanto a singoli dispositivi di controllare le abilitazioni delle porte, il che può essere particolarmente utile con giochi online, console di gioco o dispositivi IP. La nuova versione è disponibile per i modelli FRITZ!Box 7560 e 7490, gli altri modelli saranno via via aggiornati. Altre informazioni si trovano qui.