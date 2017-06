Apple annuncia il nuovo iMac Pro alla WWDC 2017. Ecco tutte le caratteristiche tecniche

Durante la WWDC 2017, Apple, ha presentato al mondo intero la sua nuova macchina fissa da lavoro. Parliamo del nuovo iMac Pro, un computer fisso con delle specifiche tecniche incredibili proprio per gli utenti più professionali. In questo caso il nuovo sistema possiede un design praticamente simile a quello attuale degli iMac ma quello che cambia realmente sono le componenti interne che vedono specifiche di ultimissima generazione.

Il nuovissimo iMac Pro possiede un display Retina 5K da 27", ma anche processori Xeon fino a 18-core ed elaborazione grafica fino a 22 teraflops. Insomma il Mac più potente mai creato da Apple e soprattutto con un nuovo colore grigio siderale. La volontà di Apple è quella di permettere agli utenti professionisti di utilizzare il nuovo iMac Pro per lavori sempre più incredibili soprattutto per editing grafico evoluto ma anche per la creazione di realtà virtuali e il rendering 3D in tempo reale.

“Siamo entusiasti di offrire a sviluppatori e clienti un’anteprima di iMac Pro. Sarà il nostro Mac più veloce e potente di sempre, e porterà per la prima volta su iMac capacità di elaborazione di classe workstation” ha dichiarato John Ternus, Vice President Hardware Engineering di Apple. “Abbiamo riprogettato l’intero sistema e creato una nuova architettura termica per offrire prestazioni straordinarie nel guscio elegante e silenzioso dell’iMac, che i nostri clienti amano: iMac Pro è un incredibile passo avanti, non si è mai visto niente del genere.”

Tecnicamente con i processori Intel Xeon di nuova generazione fino a 18-core, iMac Pro è progettato per gestire i flussi di lavoro professionali più complessi. Ha un’architettura flash, un nuovo design termico, e una capacità di raffreddamento fino all’80% migliore nello stesso design sottile e compatto dell’iMac. Oltretutto con il nuovo display Retina 5K da 27" supporta 1 miliardo di colori e permette la connessione con altri monitor. Non solo perchè sarà presente anche la nuovissima GPU AMD Radeon Vega.

Non solo perché a livello di archiviazione il nuovo iMac Pro supporta la presenza di SSD fino a 4TB e fino a 128GB di memoria ECC, oltre a quattro porte Thunderbolt 3 può collegarsi contemporaneamente a fino a due array RAID ad alte prestazioni e fino a due monitor 5K. Per la prima volta su un Mac, iMac Pro offre la tecnologia 10 Gigabit Ethernet per connessioni fino a 10 volte più veloci. iMac Pro sarà disponibile a dicembre a partire da $4,999.