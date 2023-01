Google Sparrow: arriva l'avversario di ChatGPT! Ecco come funziona e perché sarà diverso

L'arrivo pubblico di ChatGPT ha senza dubbio creato allarme nel mondo della tecnologia. Un effetto capace, secondo gli analisti, di creare così tanto scompiglio da poter essere paragonato all'introduzione del World Wide Web o addirittura dell'iPhone di Apple del 2007. Abbiamo visto che Microsoft si è buttata a capo fitto proprio con ChatGPT o con altre Intelligenze Artificiali di OpenAI avendo già finanziato a più riprese l'azienda per un totale di almeno 10 miliardi di dollari permettendo però di avere a disposizione gli strumenti in futuro per integrare proprio l'Intelligenza Aritificiale nei propri prodotti software migliorando non solo gli stessi ma anche la ricerca con il suo motore Bing che potrebbe iniziare a competere con quello di Google.

Google corre ai ripari con il suo Sparrow

Proprio in Google, come detto, sono scattati gli allarmi generali e in azienda si è addirittura chiesto l'intervento dei fondatori, Sergey Brin e Larry Page, per cercare di combattere il nemico e il pericolo concreto di ChatGPT. Come? Tramite Google Sparrow, il diretto concorrente di ChatGPT. A parlarne apertamente è Demis Hassabis ossia il capo di DeepMind, la società di Intelligenza Artificiale che fa capo proprio ad Alphabet ossia a Google e che in un'intervista ha rivelato che a Mountain View si sta da tempo sviluppando una versione proprio di Sparrow, un chatbot capace di fare tutto ciò che è possibile oggi con ChatGPT ma in modo più conversazionale e con la capacità di citare le fonti.

Sparrow di Google non è proprio una novità ossia è presente dal 2020 un suo whitepaper pubblico anche se in questo caso l'identità del chatbot venne rivelata un po' in sordina visto che ancora non era scattata così imponente la curiosità per le Intelligenze Artificiali conversazionali. ChatGPT e OpenAI invece hanno fatto scoppiare il caso con oltre 1 milione di utenti che solo nella prima settimana hanno realizzato l'accesso facendo divenire ChatGPT una delle piàù imponenti novità tecnologiche di sempre. Da qui il processo di sviluppo di Google Sparrow è stato accelerato all'inverosimile.

Il software di Google avrà caratteristiche similari a quelle di ChatGPT ma ci saranno alcune peculiarità che potrebbero renderlo più accattivante. In questo caso infatti, secondo quanto detto da Hassabis, Google Sparrow sarà assolutamente migliore di quello di OpenAI perché, a parità di domande da parte dell'utente, vi saranno risposte più accurate. Intanto Sparrow potrà imparare dai propri errori tramite il famoso apprendimento per rinforzo (reinforcement learning). In questo caso il sistema di chatbot impara anche senza che l’umano gli dica esplicitamente che una risposta è giusta o sbagliata, perché saprà interpretare altri parametri come rinforzo positivo (o negativo).

Ma questa non sarà l'unica differenza esistente tra Sparrow e ChatGPT. Se il chatbot di OpenAI possiede un database aggiornato fino al 2020 e non ha un collegamento diretto con il web, ecco che Sparrow, forte della presenza di Google, potrà contare su aggiornamenti frequenti e anzi potrebbe anche venire integrato direttamente in Google Search o anche altri servizi di BigG. Insomma ancora non abbiamo dettagli su Sparrow ma è palese che la guerra delle Intelligenze Artificiali è stata appena lanciata.