Revolut lancia Revolut Plus: un nuovo piano comprensivo di assicurazione sugli acquisti e i furti

Revolut, l'app finanziaria con 13 milioni di clienti nel mondo e mezzo milione in Italia, annuncia oggi i suoi piani a pagamento rinnovati e l’aggiunta di Revolut Plus, una nuova e conveniente opzione a 2,99 Euro al mese che offre ai clienti maggiore sicurezza grazie alla protezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione.

Revolut Plus: arriva la protezione sugli acquisti, danni e resi

La protezione sugli acquisti protegge i clienti Plus fino a 1.000 Euro, i clienti Premium fino a 2.500 Euro e i clienti Metal fino a 10.000 Euro nel caso in cui i loro acquisti siano idonei e vengano danneggiati accidentalmente o rubati, per un intero anno. I clienti che hanno piani a pagamento possono anche smettere di preoccuparsi per i resi grazie all’estensione dei resi per gli acquisti idonei a 90 giorni e prenotare biglietti per gli eventi senza la paura di non poter partecipare, nel caso in cui qualcosa vada storto, ricevendo il rimborso direttamente sul proprio account Revolut.

I clienti Revolut Plus potranno anche spendere online in modo sicuro grazie alle carte virtuali, o pagare nei negozi con servizi di mobile payment come Google Pay e Apple Pay. Grazie a Revolut Plus i tempi incerti non impediranno alle persone di vivere la propria vita.

I clienti con un piano Revolut Plus riceveranno assistenza prioritaria sulla app Revolut e potranno anche ottenere di più dal proprio denaro grazie al trading, alle criptovalute e ai prodotti, mentre genitori e tutori potranno insegnare ai bambini come gestire il denaro grazie all’accesso a 2 account Junior.

I clienti che vogliono diventare clienti Plus possono farlo già oggi dall’app Revolut. Maggiori informazioni su ciò che il piano Plus include sono nei termini e nella pagina costi di Plus. Revolut Plus include anche la protezione degli acquisti, offerta da Qover e sottoscritta da Chubb. Per ulteriori dettagli su tutto ciò che è coperto dall’assicurazione fare riferimento all’IPID.

Nik Storonsky, CEO e Founder di Revolut, afferma: “Siamo molto orgogliosi di offrire ai clienti europei i nostri piani aggiornati, che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo mentre proteggono da spese impreviste. Vogliamo che i nostri clienti facciano shopping in modo sicuro, sapendo che i loro acquisti con Revolut sono protetti da furti, danni o politiche di non restituzione.” Mentre Felix Jamestin, Head of Premium Product di Revolut, aggiunge:

“Ci auguriamo che le migliorie apportate ai nostri piani e l’aggiunta di Plus diano ai clienti la giusta fiducia. Non riceveranno solo un nuovo e conveniente piano con una protezione aggiuntiva ma anche tutte le funzionalità che amano. Vedere quanto i nostri piani sono diventati popolari ci incoraggia e pensiamo che Plus possa diventare un’aggiunta di successo.”

I clienti continueranno a poter usufruire di diversi benefit che consentono di ottenere di più dal proprio denaro, tra cui gli strumenti per l’analisi delle spese e quelli per gestire i budget, l’open banking, Revolut Junior e molto altro.

Revolut: come funziona il conto online

Revolut è un servizio sia per privati che per professionisti vista la possibilità di ricevere pagamenti in qualsiasi valuta con il vero plus di poter convertire quando il tasso è migliore senza alcun aggiuntivo o nascosto. Revolut è essenzialmente un conto "virtuale" ossia online a cui viene associata una carta virtuale anche se è possibile in qualunque momento richiedere anche quella fisica che arriverà nel giro di qualche giorno direttamente a casa.

In questo caso la facilità con la quale è possibile aprire un conto Revolut di certo è un vantaggio non indifferente rispetto a molti concorrenti. Basterà infatti andare sul sito ufficiale di Revolut e scegliere in base alle proprie esigenze quale conto sarà più giusto. Tre sono le opzioni che l'utente potrà fare:

Conto STANDARD: quello completamente GRATUITO che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 6.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica.

quello completamente GRATUITO che comunque possiede un IBAN (anche questo gratuito) e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 valute fino a 6.000€ e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni fino a 200€ al mese. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica. Conto STANDARD: al costo di 2,99€ che possiede un IBAN e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica. In più la potezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione fino a 1.000€.

al costo di 2,99€ che possiede un IBAN e con il quale è possibile realizzare spese in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario, cambio senza commissioni in 29 e soprattutto prelievi da bancomat senza commissioni. Possibilità anche di utilizzare Apple Pay e Google Pay e richiedere la carta fisica. In più la potezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione fino a 1.000€. Conto PREMIUM: costo di 7,99€ al mese con la possibilità oltre alle cose già viste sullo standard anche di realizzare prelievi fino a 400€ mensile, assicurazione medica internazionale, assicurazione per ritardi su volo e bagagli, consegna espresso/prioritaria globale, assistenza clienti prioritaria, accesso immediato a 5 criptovalute, carta PREMIUM con design esclusivi, carte virtuali usa e getta, accesso tramite Pass LoungKey. In più la potezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione fino a 2.500€.

costo di 7,99€ al mese con la possibilità oltre alle cose già viste sullo standard anche di realizzare prelievi fino a 400€ mensile, assicurazione medica internazionale, assicurazione per ritardi su volo e bagagli, consegna espresso/prioritaria globale, assistenza clienti prioritaria, accesso immediato a 5 criptovalute, carta PREMIUM con design esclusivi, carte virtuali usa e getta, accesso tramite Pass LoungKey. In più la potezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione fino a 2.500€. Conto METAL: costo di 13,99€ al mese con tutte le priorità del conto standard e premium con l'aggiunta di carta Revolut METAL esclusiva, prelievi fino a 600€ al mese, fino allo 0,1% di cashback in Europa e fino all'1% fuori dall'Europa su ogni pagamento fatto con la carta e servizio di Concierge esclusivo. In più la potezione degli acquisti da furti, danni o politiche di non restituzione fino a 10.000€.

Revolut permette poi di ricaricare la propria carta o il proprio conto tramite dei trasferimenti diretti da altri conti Revolut oppure tramite carta di credito associata o ancora tramite bonifico bancario.

