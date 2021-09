NVIDIA DLAA a confronto con DLSS e TAA, un primo assaggio con The Elder Scrolls Online

Una decina di giorni fa gli sviluppatori di The Elder Scrolls Online hanno annunciato che il titolo sarà il primo a implementare NVIDIA DLAA, sigla di Deep Learning Anti-Aliasing. Si tratta, stando a quanto dichiarato, di una tecnologia derivata dal DLSS (una sorta di spin-off) che, anziché puntare al miglioramento prestazionale mediante upscaling, scommette sulla qualità d'immagine, migliorando a risoluzione nativa la definizione delle texture e in particolare riducendo i bordi frastagliati.

Il canale youtube MxBenchmarkPC ha sperimentato con DLAA, DLSS e TAA sul server di test pubblico di The Elder Scrolls Online, realizzando un video in cui le tecnologie sono messe a confronto a risoluzioni 1080p, 1440p e 4K con dettagli massimi - motion blur e profondità di campo disattivati - su un sistema con CPU Core i7-10700F e scheda video GeForce RTX 3080.

Se anche voi avete difficoltà a identificare cambiamenti davvero evidenti nel video, non sentitevi soli. Qualche differenza in più si nota in 4K, con il DLSS che restituisce maggiore frame rate ma con un'immagine leggermente più sfocata sotto alcuni aspetti, mentre DLAA e TAA riproducono un dettaglio più nitido. Il DLAA impatta leggermente di più in termini prestazionali rispetto al TAA, circa l'8%, ma riduce anche il luccichio (shimmering) sugli oggetti a distanza.

Per il momento non ci sembra di essere davanti a una rivoluzione, ma un singolo gioco è poco per giudicare e The Elder Scrolls Online non è certo un gioco graficamente rilevante. Inoltre, non è detto che l'implementazione di DLSS e DLAA non possa migliorare da qui al debutto effettivo. Un aspetto c'è, ed è chiaramente quello della scelta più ampia possibile agli utenti, tra chi si accontenta del DLSS e vuole un frame rate elevato e chi predilige il massimo dettaglio qualitativo.