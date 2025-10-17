Impulse Space svilupperà un lander per consegnare carichi utili sulla Luna e oltre

Impulse Space svilupperà un lander per consegnare carichi utili sulla Luna e oltre

Secondo quanto riportato negli scorsi giorni, Impulse Space svilupperà un lander che permetterà di consegnare carichi utili sulla Luna e oltre. Le missioni dovrebbero iniziare dal 2028 con due missioni all'anno (per 6 tonnellate complessive).

di pubblicata il , alle 11:31 nel canale Scienza e tecnologia
Impulse Space
 

Impulse Space è relativamente nuova del settore aerospaziale nata da una delle figure più importanti di SpaceX, Thomas Mueller (che ha sviluppato il motore Merlin). Questa società statunitense ha intenzione non di sviluppare vettori spaziali quanto piuttosto OTV o veicoli di trasferimento orbitale che possano portare carichi utili in orbite differenti in poco tempo e abbattendo i costi. Nel suo portafoglio troviamo soluzioni come Mira (per rilasciare più carichi utili) o Helios (per passare da LEO a GEO in meno di un giorno).

impulse space

Dal 2023 Impulse Space ha realizzato due missioni, con una terza prevista entro la fine del 2025, almeno due nel 2026, una nel 2027 e una nel 2028. Altre poi potrebbero aggiungersi in caso di richieste da parte dei clienti. Nel frattempo la società vuole espandersi con nuove strategie come la consegna di carichi utili sulla Luna o oltre.

impulse space

Come spiegato da Mueller, il mercato sembra non avere a disposizione i necessari strumenti per consegnare carichi utili di massa media (0,5 fino a 1,3 tonnellate) sulla superficie lunare. Per questo Impulse Space potrebbe impiegare un veicolo Helios (già esistente) con un nuovo lander lunare. Quest'ultimo sarà sviluppato internamente dalla società.

impulse space

Questa soluzione potrebbe essere lanciata su un vettore spaziale di tipo medio o pesante senza la necessità di configurazioni ad hoc. Una volta che il Helios e il lander giungeranno in orbita bassa terrestre, Helios trasporterà il lander in orbita lunare bassa in una settimana. A questo punto il lander lunare si potrà separare per raggiungere la superficie della Luna.

Impulse Space ha già iniziato lo sviluppo del motore per il lander lunare che utilizzerà un propellente bicomponente a base di azoto ed etano. Sempre nello stesso annuncio è già stata data la disponibilità a raccogliere le prime richieste da società commerciali o agenzie spaziali per i carichi utili. Sempre stando ai piani di Mueller si penserà a portare fino a 6 tonnellate di carico utile sulla Luna (3 tonnellate suddivise in due missioni) all'anno a partire dal 2028 riducendo i costi.

I migliori sconti su Amazon oggi
-17%

acer Aspire Go 15 AG15-42P-R5V8 PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 5 5625U, RAM 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda Grafica AMD Radeon, Windows 11 Home, Silver

699.00 579.00 Compra ora
-30%

XIAOMI TV F 65, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

569.00 399.00 Compra ora
-30%

TCL 55V6C TV 55" 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.00 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^