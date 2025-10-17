Impulse Space svilupperà un lander per consegnare carichi utili sulla Luna e oltre

Impulse Space è relativamente nuova del settore aerospaziale nata da una delle figure più importanti di SpaceX, Thomas Mueller (che ha sviluppato il motore Merlin). Questa società statunitense ha intenzione non di sviluppare vettori spaziali quanto piuttosto OTV o veicoli di trasferimento orbitale che possano portare carichi utili in orbite differenti in poco tempo e abbattendo i costi. Nel suo portafoglio troviamo soluzioni come Mira (per rilasciare più carichi utili) o Helios (per passare da LEO a GEO in meno di un giorno).

Dal 2023 Impulse Space ha realizzato due missioni, con una terza prevista entro la fine del 2025, almeno due nel 2026, una nel 2027 e una nel 2028. Altre poi potrebbero aggiungersi in caso di richieste da parte dei clienti. Nel frattempo la società vuole espandersi con nuove strategie come la consegna di carichi utili sulla Luna o oltre.

Come spiegato da Mueller, il mercato sembra non avere a disposizione i necessari strumenti per consegnare carichi utili di massa media (0,5 fino a 1,3 tonnellate) sulla superficie lunare. Per questo Impulse Space potrebbe impiegare un veicolo Helios (già esistente) con un nuovo lander lunare. Quest'ultimo sarà sviluppato internamente dalla società.

Questa soluzione potrebbe essere lanciata su un vettore spaziale di tipo medio o pesante senza la necessità di configurazioni ad hoc. Una volta che il Helios e il lander giungeranno in orbita bassa terrestre, Helios trasporterà il lander in orbita lunare bassa in una settimana. A questo punto il lander lunare si potrà separare per raggiungere la superficie della Luna.

Impulse Space ha già iniziato lo sviluppo del motore per il lander lunare che utilizzerà un propellente bicomponente a base di azoto ed etano. Sempre nello stesso annuncio è già stata data la disponibilità a raccogliere le prime richieste da società commerciali o agenzie spaziali per i carichi utili. Sempre stando ai piani di Mueller si penserà a portare fino a 6 tonnellate di carico utile sulla Luna (3 tonnellate suddivise in due missioni) all'anno a partire dal 2028 riducendo i costi.