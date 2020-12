Thomas Mueller, padre dei motori Merlin dei razzi Falcon, lascia SpaceX

Thomas Mueller è un nome che a molti non dirà nulla, ma è stato il primo dipendente in SpaceX (oltre che uno dei tre fondatori) e non "uno qualsiasi". Infatti oltre alla sua lunga carriera nella società di Elon Musk, Mueller è anche stato uno degli elementi determinanti che hanno portato alla realizzazione dei razzi Falcon, dei quali ora si sente spesso parlare.

Uno degli elementi fondamentali per il successo di SpaceX

La sua avventura con SpaceX è iniziata quando lo stesso Elon Musk stava cercando le giuste persone con le quali realizzare la società. Del resto Musk aveva il capitale per poter pensare di fondare una società spaziale, ma mancavano le competenze specifiche per un progetto così ambizioso.

Dopo che Musk mostrò il business plan e fece un discorso su come voleva trasformare il mercato dei voli spaziali a Thomas Mueller e altri possibili candidati, quest'ultimo firmò con Chris Thompson e lo stesso Musk per fondare SpaceX nel Maggio del 2002. Nel corso del tempo è diventato anche CTO della società (dal 2014) per poi diventare un consulente dal 2019 fino a oggi.

Tra le opere di Thomas Mueller si annoverano dal primo motore per razzi realizzato da SpaceX e chiamato Kestrel. Ci sono anche i motori Merlin dei razzi Falcon che si sono dimostrati molto affidabili nel tempo. Inoltre anche i motori Super Draco realizzati per l'"escape system" delle capsule con equipaggio Crew Dragon (che ora portano gli astronauti verso la ISS) sono una sua opera.

Infine è stato coinvolto anche nella realizzazione dei motori Raptor, che sono utilizzati sulle Starship. Se questa settimana vedremo un "salto" da 15 km di un prototipo di Starship sarà anche merito suo (e lo stesso si potrà dire se SpaceX riuscirà a portare le sue navicelle su Luna e Marte).

Su Twitter non è mancato il saluto a Thomas Mueller da parte di Elon Musk "grazie per tutto quello che hai fatto per aiutare a realizzare SpaceX! Alcuni dei migliori ricordi di sempre". Si chiude quindi un'era per la società che ora dovrà affrontare sfide sempre più impegnative senza una delle sue figure chiave. Come ultima curiosità, nell'immagine di "addio" si vede una Porsche Taycan verde di proprietà dello stesso Mueller (che è appassionato del marchio tedesco). Lo stesso però possiede anche una Model X e una Model 3 e in generale Musk non è mai stato contrario al fatto che suoi dipendenti avessero automobili di altri brand oltre a Tesla.