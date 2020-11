SpaceX Starship SN8 ha acceso i suoi tre motori per lo static fire!

Finalmente ce l'ha fatta! SpaceX Starship SN8 ha acceso tutti e tre i suoi motori Raptor per il primo static fire in questa configurazione. In precedenza tutti i prototipi avevano un unico motore per permettere i primi test e il "saltello" da 150 metri. Ma ora le cose si fanno più serie e per arrivare a 15 km di altezza è necessaria una spinta maggiore.

SpaceX Starship sempre più vicina al grande salto

La prova è avvenuta il 24 Novembre 2020 e si è conclusa con successo, come confermato anche da Elon Musk in un tweet. Questo aprirà la strada al primo salto da 15 km di quota dove SpaceX Starship SN8 proverà diverse nuove funzioni.

Si tratta di un passaggio obbligato perché, come spiegato da Musk, si proverà la salita in quota, si proveranno i flap anteriori, si faranno ulteriori test sui serbatoi e infine si proverà il sistema di atterraggio. Le cose che potrebbero andare male sono molte, la SpaceX ne è consapevole e quindi un fallimento non sarà comunque un completo insuccesso. Lo stesso Musk ha dichiarato che c'è solo il 25% di possibilità di successo.

Grazie alla prototipazione rapida sono già pronte le altre unità di Starship che potranno prendere il posto di SN8 (in particolare SN9 e SN10). Chiaramente siamo ancora lontani da un modello veramente completo, ma i passi avanti fatti in questi mesi sono molti e la rapidità degli aggiornamenti è aumentata. Inoltre con la preparazione del prototipo di Super Heavy, il grande razzo che servirà per lasciare la Terra, ci sarà molto ancora da vedere a Boca Chica (in Texas).

In precedenza SpaceX Starship SN8 aveva avuto un problema durante uno static fire dove parte del rivestimento della zona di test era stato divelto dalla potenza dei motori andando a danneggiare i motori di Starship. Capito il problema e risolti i guasti, si è giunti quindi alla nuova prova con tre motori.