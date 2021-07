Xiaomi presenta a sorpresa 5 nuovi prodotti smart e innovativi! Eccoli tutti

Xiaomi ha annunciato nella giornata di oggi 5 dispositivi AIoT pronti ad aggredire il mercato. L'obiettivo del colosso cinese è quello di potenziare la rete del marchio e di offrire agli utenti dei prodotti sempre più smart e innovativi.

GAMING

Mi Router AX9000

Il primo prodotto presentato è il primo router Tri-Band WI-FI 6 di Xiaomi dotato di un processore Qualcomm® Hexa-core. Si ratta di un dispositivo dalle prestazioni davvero interessanti grazie ad una banda 4GHZ e a due bande 5GHZ e raggiungendo una velocità di 8,354Mbps² , questo prodotto è in grado di offrire un'esperienza gaming di alto livello anche quando ci sono più device collegati contemporaneamente. Mi Router AX9000 sarà disponibile in Italia a partire al prezzo di 299,9€.

Mi 2K Gaming Monitor da 27"

Oltre al router, Xiaomi ha presentato anche il nuovissimo Mi 2K Gaming Monitor da 27 pollici. Lo schermo è in risoluzione QHD (2560 x 1440) con una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 165Hz. Mi 2K Gaming Monitor supporta anche VESA Display 400 e il 95% della gamma di colori DCI-P3 che tradotto significa una qualità di grafica di gioco e contenuti video tra le migliori in commercio. Mi 2K Gaming Monitor 27" arriverà sul mercato al prezzo di 499,9€.

CUCINA SMART

Mi Smart Air Fryer 3.5L

Xiaomi non si dimentica dell'importanza dei nostri ambienti domestici come può essere la cucina. La società cinese ha infatti presentato Mi Smart Air Fryer 3.5L, una friggitrice smart che rende la cottura semplice e healthy, il tutto, senza aggiungere olio. La friggitrice è compatibile con l'app Mi Home e può essere controllata a distanza dall'utente. Il dispositivo smart da cucina è dotato di un display OLED intuitivo e può inoltre essere controllata con comandi vocali tramite Google Assistant e Amazon Alexa. Mi Smart Air Fryer 3.5L sarà disponibile al prezzo di 99,9€

MOBILITA' ELETTRICA

Mi Electric Scooter 3

Xiaomi ha pensato anche ai suoi utenti una volta usciti dalle loro mura domestiche. Infatti la società, già leader nel settore della mobilità elettrica, ha presentato il nuovo Mi Electric Scooter 3, un monopattino con un motore da 600W che raggiunge i 25 km/h di velocità. Il monopattino si presenta particolarmente leggero e perfetto per girare in città e nei piccoli centri urbani in tutta comodità. Mi Electric Scooter 3 Black e Grey sarà disponibile al prezzo di 449,9€.

CUFFIE SMART

Redmi Buds 3 Pro

Le nuove cuffie smart di Xiaomi offrono un'esperienza sonora di ottima qualità grazie alle modalità ANC ibrida e Trasparenza 6. Il dispositivo audio smart supporta anche il Bluetooth 5.2 per la connettività dual-device stabile, così che gli utenti possano passare facilmente dalla visione di un video sul PC a una chiamata sullo smartphone senza dover cambiare collegamento tra un dispositivo e l'altro. A detta dell'azienda Redmi Buds 3 Pro garantisce fino a 6 ore di utilizzo con una sola ricarica. Infine, le cuffie targate Redmi supportano anche la ricarica wireless.

Redmi Buds 3 Pro saranno disponibili in doppia colorazione Graphite Black e

Glacier Gray al prezzo di 69.9€.

Seguici sul nostro canale Instagram, tante novità in arrivo!