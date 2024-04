Una parte di un pacco batterie rilasciato dalla Stazione Spaziale Internazionale avrebbe colpito una casa in Florida

Nella prima parte di marzo avevamo scritto del rientro del pacco batterie EP-9 rilasciato dalla Stazione Spaziale Internazionale per bruciare nell'atmosfera. Si è trattato di un rientro programmato ma non controllato in quanto il pallet con il pacco di batterie esauste e di vecchia generazione non aveva sistemi che permettessero la modifica della sua traiettoria. Inizialmente sembrava che tutto fosse avvenuto correttamente senza danni o feriti, ma le cose potrebbero essere andate diversamente.

Secondo quanto riportato inizialmente da Wink News, una parte di quel pacco batterie della ISS avrebbe sfondato il tetto di una casa a Naples in Florida. Attualmente la NASA sta investigando analizzando il componente che è stato ritrovato nella casa della famiglia Otero e quindi non c'è la certezza assoluta che sia effettivamente un detrito spaziale. La buona notizia è che nessuno ha riportato danni (o peggio) ma il rischio è stato alto.

In casa in quel momento si trovava solamente il figlio di Alejandro Otero che, oltre allo spavento, non ha riportato ferite. Si pensa che si tratti di una parte del pacco batterie EP-9 della Stazione Spaziale Internazionale in quanto il momento dell'impatto è stato segnalato alle 20:34 dell'8 marzo (ora italiana) mentre l'US Space Command ha indicato il rientro alle 20:29 dello stesso giorno in una zona sopra il Golfo del Messico.

L'orario preciso nella casa di Alejandro Otero è stato riportato grazie al rumore generato dall'impatto registrato da un sistema di domotica Nest. Considerando i pochi minuti di differenza e la zona dell'impatto è del tutto plausibile che effettivamente si sia trattato di un detrito dovuto al rilascio dalla ISS.

Inizialmente Otero ha pensato si trattasse di un meteorite ma successivamente è sembrato che il componente avesse una forma di un manufatto e quindi niente di naturale. Bisogna considerare che il pacco batterie rilasciato dalla Stazione Spaziale Internazionale aveva una massa di 2,6 tonnellate e la sua struttura potrebbe aver resistito al rientro. Per esempio, quando rientrano razzi spaziali, alcune componenti sono molto più facilmente soggette a bruciare completamente (come i serbatoi) mentre altre no (come la sezione dei motori).

Quando l'indagine della NASA sarà conclusa sapremo se effettivamente la casa della famiglia Otero è stata colpita da un detrito spaziale. Questo sarà importante in quanto sarà utile all'assicurazione per stabilire chi dovrà pagare per riparare i danni causati secondo quanto stabilito dall'UNOOSA. Inoltre potrebbe permettere di far ripensare ulteriormente a come dovranno essere gestiti in futuro altri rientri.