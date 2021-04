La Cina sta preparando i lanci per la sua stazione spaziale, sarà completata nel 2022

La Cina sta completando i preparativi per la sua stazione spaziale che sarà più grande e più complessa della precedente, andando così ad ampliare un progetto di "corsa allo Spazio" che ha visto la possibilità di riportare sulla Terra campioni di roccia lunare e che prossimamente dovrebbe far atterrare un rover su Marte.

Guardando ancora più avanti, l'accordo con la Russia per una base di ricerca lunare è già stato siglato ma sicuramente l'esperienza che verrà maturata con la nuova stazione spaziale cinese sarà fondamentale per queste operazioni.

La Cina e la nuova stazione spaziale

Un'immagine trapelata sui social, e che deve comunque essere confermata nella sua interezza, avrebbe svelato la roadmap della CASC (acronimo di China Aerospace Science and Technology Corporation) per quanto riguarda la stazione spaziale.

Stando a quanto si può leggere si inizierà alla fine di questo mese e ci saranno un totale di undici lanci per la sua costruzione. L'ultimo lancio è fissato per Novembre del 2022 ma nel frattempo ci saranno anche alcune missioni con equipaggio. Di seguito le tempistiche secondo il programma:

29/4/21 - modulo principale (razzo Lunga Marcia 5B)

20/5/21 - cargo (razzo Lunga Marcia 7)

10/6/21 - missione con equipaggio (razzo Lunga Marcia 2F)

9/21 - cargo (razzo Lunga Marcia 7)

10/21 - missione con equipaggio (razzo Lunga Marcia 2F)

3-4/22 - cargo (razzo Lunga Marcia 7)

5/22 - missione con equipaggio (razzo Lunga Marcia 2F)

5-6/22 - modulo con laboratorio Wentian (razzo Lunga Marcia 5B)

8-9/22 - modulo con laboratorio Mengtian (razzo Lunga Marcia 5B)

10/22 - cargo (razzo Lunga Marcia 7)

11/22 - missione con equipaggio (razzo Lunga Marcia 2F)

In particolare sembra che il nodo principale sarà sciolto a Maggio del 2022 dove ci sarà una fase di test e validazione per capire se il progetto è effettivamente sostenibile e se la Cina avrà la sua stazione spaziale. Se sorgeranno problemi, è possibile il progetto venga abbandonato per dirottare i fondi su altre missioni.

Sul sito della stessa CASC si possono leggere alcune brevi notizie riguardanti il lancio del razzo Lunga Marcia 7 Y3 con il modulo Tianzhou-2 (cargo) e del razzo Lunga Marcia 2F con la navicella Shenzhou-12 che avrà a bordo degli astronauti. Il progetto è sicuramente ambizioso, ma la Cina sembra voglia dimostrare che, anche con tutte le restrizioni del governo statunitense (e che blocca le collaborazioni con la NASA), può portare risultati di rilievo per una singola nazione.