Mengtian: la Cina ha lanciato l'ultimo modulo della stazione spaziale cinese Tiangong

Quando in Italia erano le 8:37, la Cina ha lanciato un razzo spaziale Lunga Marcia 5B per portare in orbita il nuovo modulo-laboratorio Mengtian. Questo è l'ultimo dei tre grandi moduli che formano la stazione spaziale cinese Tiangong portandone così a completamento la costruzione e rispettando la roadmap che era annunciata più di un anno e mezzo fa.

A differenza di quanto scritto il 25 ottobre, oggi non ci sarà il lancio del Falcon Heavy con un carico utile segreto (previsto ora per l'1 novembre) e quindi per oggi il Lunga Marcia 5B è stato l'unico vettore pesante a decollare. Le autorità cinesi hanno già dichiarato che il lancio del nuovo modulo è stato un pieno successo mentre per il docking con Tiangong bisognerà aspettare ancora ora. Si tratta comunque di un risultato molto interessante per il programma spaziale cinese in vista delle ulteriori evoluzioni che stanno prendendo forma in Cina (tra il programma spaziale di stato e quello delle società private che stanno nascendo nella nazione).

La Cina ha lanciato con successo il modulo Mengtian verso la stazione spaziale

Come scritto sopra, il razzo Lunga Marcia 5B è decollato dallo spazioporto di Wenchang alle 8:37 (ora italiana). Circa 8 minuti dopo il lancio il modulo-laboratorio si è separato dal vettore così da poter raggiungere l'orbita predefinita in attesa del docking con la stazione spaziale cinese che avverrà circa 13 ore dopo. Nel frattempo i pannelli solari del modulo Mengtian sono stati parzialmente aperti per iniziare a generare energia e tutto sembra procedere secondo i programmi.

Il nuovo modulo ha dimensioni di 17,9 x 4,2 metri mentre la sua massa è intorno alle 23 tonnellate. Il volume pressurizzato è pari a 110 m3 mentre il volume effettivamente abitabile dall'equipaggio è di 32 m3. Mengtian è poi suddiviso in "sotto-moduli" che comprendono una parte pressurizzata, una parte per i carichi utili, uno per l'aggancio delle navicelle di trasporto e un modulo di servizio. All'interno non sono presenti cuccette per l'equipaggio a differenza di Wentian e Tianhe ma c'è invece spazio per gli esperimenti in microgravità.

Come per gli altri lanci che vedono l'utilizzo del vettore Lunga Marcia 5B, anche nel caso di Mengtian ci si aspetta un rientro incontrollato dello stadio principale. L'ultima volta era avvenuto con il lancio del modulo Wentian (avvenuto alla fine di luglio 2022). In quel caso, pur non essendoci feriti o morti, alcuni detriti erano arrivati non solo in mare ma anche sulla terraferma e in particolare in Malesia. La CNSA ha anche annunciato che l'utilizzo dei razzi spaziali Lunga Marcia 5B non sarà terminato con il completamento della stazione spaziale Tiangong.

Infatti questo vettore pesante porterà in orbita il telescopio spaziale Xuntian intorno al 2024 ma, sfruttando l'elevata capacità di carico e un nuovo stadio superiore, sarà impiegato anche per lanciare costellazioni satellitari. Questo potrebbe porre sempre più attenzione su come viene gestito il rientro di questo genere di vettori che, pur avendo una scarsa probabilità di colpire zone abitate con detriti, non è comunque "zero" come dimostrano i fatti degli scorsi mesi.

Uno Smart TV 4K 50" a meno di 350 euro? Ora è possibile con LG Serie UQ75 2022, disponibile su Amazon!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !