Il 31 ottobre saranno lanciati due vettori pesanti: un Falcon Heavy di SpaceX e un Lunga Marcia 5B della CNSA

Il 31 ottobre sarà un giorno molto particolare per gli appassionati di lanci spaziali. Infatti proprio nella stessa giornata saranno lanciati due vettori pesanti (con finalità diverse) che porteranno in orbita carichi utili particolarmente voluminosi. Si tratta di un Falcon Heavy di SpaceX e un Lunga Marcia 5B della CNSA.

Video del precedente lancio di un Falcon Heavy nel 2019

Probabilmente il più spettacolare sarà quello di SpaceX grazie anche ai due primi stati esterni che atterreranno in contemporanea sulla terraferma (e anche perché si tratta di un vettore che viene utilizzato poco rispetto ai Falcon 9). Anche il Lunga Marcia 5B della CNSA è però un vettore interessante da osservare, soprattutto per quanto riguarda il rientro dello stadio principale che già in passato ha fatto "temere" per le conseguenze di un impatto in zone abitate (anche se nelle missioni precedenti non sono stati segnalati feriti o morti, ma qualche danno sì). Ecco quello che c'è da sapere.

Ci si prepara al lancio di Falcon Heavy e Lunga Marcia 5B

Partendo dalla soluzione statunitense, il vettore pesante sarà impiegato per la missione USSF-44 voluta dalla Space Force il cui carico utile è secretato e quindi non si hanno informazioni precise su massa o caratteristiche tecniche del satellite militare. Quello che sappiamo è che sarà lanciato dal Kennedy Space Center in Florida dalla piattaforma LC-39A dove partono anche le missioni con equipaggio dirette verso la ISS. Il lancio dovrebbe avvenire il 31 ottobre alle 14:44 (ora italiana).

Negli scorsi giorni, per approntare il lancio di Falcon Heavy, SpaceX ha condotto alcuni lavori alla torre di lancio essendo questo razzo diverso nella struttura rispetto a un singolo Falcon 9. Interessante notare che per questa missione non sarà previsto il recupero dello stadio centrale che infatti non prevede né supporti inferiori per l'atterraggio né le alette superiori per il rientro. Questo consente di risparmiare massa e ridurre anche il costo complessivo di quelle componenti che comunque andrebbero perse.

Alla base di un Falcon Heavy troviamo ben 27 motori Merlin (essendo tre Falcon 9 uniti) avvicinandosi così per numero ai 33 motori presenti alla base di Super Heavy, anche se quest'ultimo ha prestazioni comunque superiori per singolo motore grazie all'utilizzo dei Raptor 2. L'altezza di questo razzo è pari a 70 metri mentre la larghezza arriva a 12,2 metri. In orbita bassa terrestre è in grado di portare un carico utile da 63,8 tonnellate.

Per quanto riguarda invece il Lunga Marcia 5B della CNSA, si tratta del lancio del modulo laboratorio Mengtian che servirà a completare la struttura della stazione spaziale cinese unendosi così a Wentian e Tianhe. Gli astronauti avranno così più spazio per dormire ed eseguire le attività e consentendo di arrivare a un equipaggio complessivo di sei taikonauti presenti contemporaneamente contro gli attuali tre.

Il lancio del Lunga Marcia 5B è previsto per il 31 ottobre alle 5:35 (ora italiana). Il razzo è già stato spostato dalla zona di assemblaggio a quella di lancio nello spazioporto di Wenchang. Ora non restano che gli ultimi controlli e delle operazioni finali prima della partenza. Secondo quanto riportato ufficialmente le operazioni preliminari sembrerebbero essersi svolte correttamente e quindi non ci dovrebbero essere ritardi nella programmazione.

