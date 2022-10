Il modulo Mengtian per la stazione spaziale cinese Tiangong è quasi pronto per il lancio

Come abbiamo scritto in precedenza, con l'arrivo dell'equipaggio di Crew-5 (e prima della partenza di Crew-4) attualmente in orbita ci sono contemporaneamente 14 persone segnando così un nuovo record. Ovviamente non bisogna considerare solo gli astronauti/cosmonauti della ISS ma anche i tre taikonauti della stazione spaziale cinese Tiangong della missione Shenzhou-14.

Proprio i tre astronauti cinesi di questa missione (della durata complessiva di sei mesi) sono stati coinvolti nell'installazione del modulo laboratorio Wentian lanciato alla fine di luglio con un razzo Lunga Marcia 5B (i cui frammenti sono anche ricaduti sulla Terra, senza però causare morti o feriti secondo le informazioni). Ora l'equipaggio si troverà di fronte alla nuova sfida: l'arrivo del modulo laboratorio Mengtian che completerà la struttura principale della CSS Tiangong.

La stazione spaziale cinese si amplierà con il modulo Mengtian

Il modulo laboratorio Mengtian, simile per alcuni aspetti a Wentian, è arrivato allo spazioporto di Wenchang nell'agosto del 2022. Da allora tecnici e ingegneri stanno lavorando per l'integrazione sul razzo spaziale Lunga Marcia 5B Y4 (che avrà gli stessi problemi di "rientro incontrollato" dei suoi predecessori). Stando alle ultime informazioni ufficiali di CNSA e CMSA il modulo è stato rifornito del propellente.

Sempre la CMSA ha dichiarato che "da quando il modulo sperimentale Mengtian è arrivato al sito di lancio spaziale di Wenchang, ha completato l'assemblaggio finale e il collaudo della parte tecnica ed eseguirà un'ispezione congiunta delle funzioni del sistema insieme al veicolo di lancio Lunga Marcia 5B Yao-4". Confermato anche che tutte le strutture sono in buone condizioni e quindi il lancio dovrebbe procedere come previsto (non prima del 31 ottobre).

Per effettuare correttamente il docking tra il nuovo modulo laboratorio e il modulo principale Tianhe della stazione spaziale cinese Tiangong, negli scorsi giorni è stato spostato il modulo Wentian nella sua configurazione definitiva (e in questo modo attualmente la CSS ha una configurazione a "L" mentre in futuro sarà a "T"). Si tratta della prima volta che viene impiegato il braccio robotico per spostare un modulo da una posizione a un'altra e si è trattato di un'operazione complessa, anche considerando che l'equipaggio era a bordo.

Dopo un'ora di lavoro, quando erano le 6:44 del 30 settembre (in Italia) il trasferimento è stato completato. Il tutto è stato possibile grazie alla cooperazione tra il centro di controllo di terra e gli astronauti cinesi di Shenzhou-14. In futuro poi sarà possibile utilizzare operazioni simili a quella appena compiuta per Xuntian, il telescopio spaziale cinese che utilizzerà Tiangong come supporto orbitale con equipaggio per risolvere guasti tecnici e installare nuovi aggiornamenti.

Guarda tutte le offerte del Prime Day di Amazon! Ci sono prezzi pazzeschi su smartphone, PC portatili, cuffie e molto altro, affari veri ! Sei a un click dalle promozioni imperdibili!

Idee regalo, perché perdere tempo e rischiare di sbagliare?

REGALA UN BUONO AMAZON !