In arrivo un nuovo telescopio spaziale cinese, simile al telescopio Hubble

Come scritto altre volte, la Cina sta puntando in maniera decisa verso la ricerca spaziale. Basti pensare alla missione Chang'e-5 che ha riportato sulla Terra rocce lunari oppure a Tianwen-1 che comprende un orbiter e un rover che presto atterrerà sulla superficie di Marte. Ma c'è un altro progetto molto interessante in arrivo, un nuovo telescopio spaziale cinese (conosciuto come Xuntian) che potrebbe rivaleggiare con il telescopio spaziale Hubble.

Il telescopio spaziale cinese, nuova risorsa per la ricerca

Il nuovo telescopio spaziale cinese avrà lenti dal diametro massimo di 2 metri e permetterà di avere un campo di visione più ampio di 300 volte rispetto ad Hubble. Per quanto riguarda il sensore, avrà una risoluzione di ben 2,5 miliardi di pixel che osserverà lo Spazio in ultravioletto e visibile, proprio come Hubble (e a differenza del JWST).

La particolarità è che questo telescopio potrà essere agganciato anche alla nascente stazione spaziale cinese. Questo permetterà di rifornirlo, di aggiornarlo tecnicamente e nel caso di risolvere i problemi, come dichiarato da Zhou Jianping, alto funzionario legato all'esplorazione spaziale. Si tratta di una scelta strategica anche considerando quanto accaduto con Hubble, che dovette subire una serie di interventi grazie allo Space Shuttle nel corso degli anni.

La sua orbita sarà similare quindi a quella della stazione spaziale e quindi intorno all'orbita bassa terrestre (LEO). Prima di tutto però dovrà essere completato il progetto della stazione stessa che inizierà con un lancio alla fine di questo mese. Il telescopio spaziale cinese invece sarà messo in orbita tra il 2024 e il 2025 anche se la sua costruzione è già iniziata.