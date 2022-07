La Cina ha lanciato il modulo Wentian: si ingrandisce la stazione spaziale cinese

Come già scritto in passato, la missione Shenzhou-14 composta dagli astronauti cinesi Cai Xuzhe, Chen Dong e Liu Yang sarà una delle più complesse mai affrontate dal programma spaziale della Cina. Infatti, oltre a essere in orbita all'interno della stazione spaziale cinese Tiangong, dovranno affrontare l'arrivo dei due moduli laboratorio Wentian e Mengtian.

Il primo modulo laboratorio è stato lanciato nella mattinata di oggi. Per via della massia è stato utilizzato un razzo Lunga Marcia 5B Y3. Questa serie di razzi è stata resa "famosa" a causa del rientro incontrollato nel 2021. Nelle prossime ore Wentian si unirà al modulo principale Tianhe con una procedura automatizzata. L'arrivo di due nuovi moduli nel corso del 2022 permetterà di completare la costruzione della stazione spaziale cinese ampliando il volume interno. Ci sarà quindi più spazio per alloggiare più astronauti contemporaneamente e fare ricerca scientifica in microgravità.

Il modulo Wentian è in arrivo alla stazione spaziale cinese

Secondo quanto riportato ufficialmente dalla CMSA, agenzia per il volo spaziale umano cinese, il lancio è avvenuto alle 8:22 di oggi (ora italiana). Il razzo Lunga Marcia 5B è partito dallo spazioporto di Wenchang con la separazione del carico utile che è avvenuta dopo 495" dalla partenza. Si tratta della ventiquattresima missione per la CMSA, la seconda per lanciare un modulo della stazione spaziale e la prima se si considerano i moduli laboratorio.

Come scritto sopra, con l'arrivo di Wentian ci sarà un maggiore volume interno per gli astronauti cinesi, ci sarà una sezione dedicata alla preparazione alle attività extraveicolari (EVA) con airlock, una sezione magazzino, ha un braccio robotico esterno e nuovi posti letti. La massa al decollo era pari a 23 tonnellate. Le dimensioni complessive sono pari a 17,3 x 4,2 metri. Questo modulo può essere anche impiegato come backup di Tianhe in caso quest'ultimo abbia problemi.

Gli astronauti di Shenzhou-14 guardano il lancio dalla stazione spaziale

Prima di unirsi al modulo principale, Wentian ha dovuto ruotare di 180° cambiando il suo orientamento rispetto al lancio (anche in questo caso si è trattato di un'operazione automatizzata). Dopo il lancio è stato anche confermato che i pannelli solari da 6,5 metri sono stati aperti correttamente fornendo così energia utile per l'alimentazione (fino a 7,3 kW).

Una particolarità dei moduli laboratorio sarà quella di avere spazio per dei rack esterni per condurre esperimenti. Si tratterà di sezioni dedicate allo studio della biologia e della fisica e fluidodinamica. Inoltre all'interno ci saranno sezioni complete, assemblabili e intercambiabili per svolgere esperimenti (come cappe con guanti e altro). Il prossimo modulo, Mengtian, sarà lanciato a ottobre per completare la stazione spaziale cinese che assumerà una forma a "T". Per la fine dell'anno potrebbero esserci fino a sei astronauti contemporaneamente in orbita, stabilendo un record per la nazione asiatica e l'apertura di una nuova era.

