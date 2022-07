Razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B in caduta sulla Terra, c'è veramente da avere paura?

Qualche giorno fa abbiamo scritto del lancio del nuovo modulo-laboratorio Wentian per la stazione spaziale cinese. Tutte le operazioni si sono concluse correttamente con il modulo che è riuscito ad agganciarsi al modulo principale Tianhe e gli astronauti cinesi che sono riusciti a entrare al suo interno. Ora l'attenzione si è però spostata verso il razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B che lo ha portato in orbita e che ora sta rientrando nell'atmosfera.

Si tratta di una situazione analoga a quella vissuta lo scorso anno per il lancio del modulo principale Tianhe, considerando anche che il modello del razzo spaziale è il medesimo. Nel caso del lancio del 2021 il vettore era rientrato nell'Oceano Indiano senza conseguenze per cose o persone anche se le rimostranze da parte della NASA (e le conseguenti risposte della CNSA) erano proseguite per alcuni giorni dopo che il razzo si era disintegrato. Ecco quello che sappiamo finora.

Razzo spaziale cinese in caduta, le informazioni principali

Come sempre bisogna ricordare che la possibilità di essere colpiti da un frammento del razzo spaziale cinese in caduta libera non è zero ma neanche elevata. In generale la superficie della Terra è ricoperta principalmente da acqua (oceani e mari) e questo significa che è più probabile che parti del vettore, se dovessero arrivare fino al suolo, si inabisseranno. Nonostante tutto i sistemi di monitoraggio sono attivi e stanno verificando con il passare del tempo la traiettoria possibile e i possibili punti d'impatto.

Il Lunga Marcia 5B è un lanciatore pesante da circa 23 tonnellate pensato per portare in orbita carichi utili con grande massa (per esempio i moduli della stazione spaziale). Per via della sua costruzione non è previsto un rientro attivo e direzionabile in punti predefiniti come Point Nemo nell'Oceano Pacifico meridionale (lontano da tutte le terre abitate). In generale, buona parte del razzo brucerà nell'atmosfera ma, come scritto sopra, non è escluso che parte possa arrivare fino al suolo/mare.

Secondo Aerospace Corporation, il rientro è previsto il 31 luglio 2022 alle 9:52 ± 22 ore (ora italiana). La finestra di rientro si restringerà via via ci si avvicinerà al momento effettivo della disintegrazione del razzo spaziale cinese. Il problema principale è che, pur conoscendo parte dei dati, ci sono moltissime variabili non calcolabili che influiscono su come e dove il vettore precipiterà.

Attualmente sembra che il razzo Lunga Marcia 5B rientrerà nell'Oceano Atlantico ma, viaggiando ancora molto veloce nell'atmosfera, in pochi secondi/minuti può percorrere grandi distanze e questo sposta il punto di possibile impatto in altre zone segnalato dalle linee blu e gialle nell'immagine sopra. L'astronomo Jonathan McDowell ha anche mostrato graficamente la distribuzione dei vari elementi (compreso un detrito spaziale che si trova vicino al razzo in caduta). C'è infine da considerare che a ottobre 2022 si ripeterà la stessa situazione con il lancio del secondo modulo-laboratorio Mengtian che sarà effettuato ancora con un razzo Lunga Marcia 5B.

