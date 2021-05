Razzo cinese Lunga Marcia 5B in caduta, nuovi dati aggiornati: niente panico

Continua il monitoraggio del razzo cinese Lunga Marcia 5B che sta cadendo dagli strati alti dell'atmosfera verso quelli più bassi. Ricordiamo, ancora una volta, che non c'è alcun reale motivo per allarmarsi (Don't Panic!): ci sono situazioni molto più probabili e realistiche per farsi male piuttosto che un frammento di un razzo in caduta. La traiettoria dell'oggetto è comunque tenuta sotto controllo da più enti governativi (ma anche semplici appassionati) in tutto il Mondo così da rimanere costantemente aggiornati.

Parlando di probabilità, bisogna ricordare che buona parte della struttura bruci quando incontrerà gli strati più densi dell'atmosfera terrestre lasciando solo piccoli frammenti (si tratta pur sempre di 22 tonnellate di materiale).

Inoltre la traiettoria prevista sorvola zone come l'Oceano Pacifico e quello Atlantico per tratti significativi diminuendo ancora il rischio che frammenti possano arrivare sulla terraferma. Ci sono poi zone disabitate e zone dove la densità abitativa è molto bassa. Insomma, essere colpiti da una parte del razzo cinese è sostanzialmente improbabile (anche se ovviamente non si possa definire "impossibile", in quanto il rischio zero non è scientificamente corretto).

I dati aggiornati sul razzo cinese in rientro incontrollato

Essendo un rientro incontrollato non è ovviamente possibile modificare la sua traiettoria da terra. Con il passare del tempo le previsioni sul rientro del razzo Lunga Marcia 5B diventano comunque via via sempre più precise, anche se la sua velocità (stimata in circa 28 mila km/h) gli permette di compiere grandi spostamenti in poco tempo sorvolando ampie zone.

Stando a quanto riportato dall'EU Space Surveillance and Tracking, il razzo cinese dovrebbe rientrare negli strati bassi dell'atmosfera il 9 Maggio 2021 alle ore 4:11 (in Italia) con un margine di errore di +/- 190 minuti (circa 3 ore). Nonostante manchi ormai poco tempo secondo le previsioni (l'altitudine stimata in queste ore è intorno ai 180 km), le previsioni potrebbero comunque cambiare nelle prossime ore proprio per via delle caratteristiche stesse del rientro non controllato e dell'oggetto in questione.

Anche in Cina non si sta parlando della vicenda ed è anche arrivata una dichiarazione ufficiale. Durante una sessione di domande e risposte, un giornalista di Bloomberg ha chiesto direttamente al portavoce del ministero degli Affari Esteri cinese (Wang Wenbin) del razzo Lunga Marcia 5B. Wenbin ha risposto che "è pratica comune in tutto il Mondo che gli stadi superiori dei razzi brucino mentre rientrano nell'atmosfera. [...] La Cina sta seguendo da vicino il rientro nell'atmosfera dello stadio superiore. Per quanto ne so, lo stadio superiore di questo razzo è stato disattivato, il che significa che la maggior parte delle sue parti brucerà al rientro, rendendo estremamente bassa la probabilità di danni all'aviazione o alle strutture e alle attività di terra. L'autorità competente rilascerà le informazioni pertinenti in modo tempestivo".

In Italia la Protezione Civile ha rilasciato (il 7 Maggio) un comunicato dove vengono date alcune informazioni basilari su quello che potrebbe succedere nel caso in cui il razzo non dovesse distruggersi al rientro. Le regioni interessate sono Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nonostante tutto, come scritto sopra, c'è da sottolineare come siano misure molto cautelative e che difficilmente si verificherà un qualsiasi problema.