Il razzo cinese Lunga Marcia 5B potrebbe rientrare nell'atmosfera il 9 Maggio

Nella giornata di ieri abbiamo scritto del razzo cinese Lunga Marcia 5B che sta rientrando, senza poter essere controllato, nella bassa atmosfera terrestre. Non è la prima volta che la Cina affronta questo genere di problemi e probabilmente non sarà neanche l'ultima nel breve periodo.

In tutto il Mondo si sta seguendo con attenzione quanto sta accadendo per cercare di avere una stima della traiettoria definitiva. Essendo un razzo con massa di circa 20 tonnellate, anche se buona parte brucerà nell'atmosfera, una parte potrebbe arrivare fino al suolo.

Il razzo cinese potrebbe rientrare il 9 Maggio

Più passa il tempo e più le stime fatte dagli enti preposti (come il diciottesimo squadrone per il controllo spaziale statunitense) diventano sempre più precise. Stando alle ultime informazioni si prevede che il razzo cinese potrebbe rientrare tra l'8 e il 9 Maggio (intorno a mezzanotte in Italia).

La tenente colonnello Angela Webb dell'US Space Command Public Affairs ha dichiarato che "il Comando Spaziale degli Stati Uniti è a conoscenza e traccia la posizione del razzo cinese Lunga Marcia 5B nello Spazio, ma il suo esatto punto di ingresso nell'atmosfera terrestre non può essere individuato fino a poche ore dal suo rientro, previsto intorno all'8 Maggio [ndr. orario USA]".

L'attuale incertezza è ancora ampia e pari a circa 21 ore e quindi è difficile capire dove potrebbe avvenire l'impatto. La possibilità che colpisca un centro abitato è limitata (vista la maggiore probabilità che finisca nell'oceano) ma rimane comunque un evento possibile.

L'alta velocità che lo contraddistingue (28 mila km/h) non permette inoltre di fare simulazioni veramente accurate. Le ultime informazioni parlano inoltre di un'orbita di 161 x 294 km, con un'altezza massima che si sta via via riducendo (come prevedibile).

Come scritto in passato, anche la Cina sta pensando, sia attraverso le società pubbliche che private, di realizzare razzi riutilizzabili (un evoluzione del Lunga Marcia 8 e Lunga Marcia 9). Per portare a termine questo genere di progetti ci vorrà però ancora qualche anno e nel frattempo saranno altri i razzi Lunga Marcia 5B che saranno lanciati (anche per costruire la nuova stazione spaziale). Come scritto altre volte, la Cina "sta correndo" veloce in ambito spaziale ma non sempre il "gap" con la tecnologia della concorrenza è stato colmato.