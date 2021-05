Il razzo cinese che ha portato in orbita la stazione spaziale sta precipitando in maniera incontrollata

La Cina sta facendo passi in avanti monumentali nell'esplorazione spaziale recuperando i ritardi rispetto alle potenze come USA e Russia. Un esempio è la missione Chang'e-5 per riportare dei campioni di suolo lunare sulla Terra o la missione marziana Tianwen-1, ma non tutto è ancora perfetto e sembra che alla nazione orientale interessi molto poco. Un esempio è il razzo cinese Lunga Marcia 5B che recentemente ha inviato in orbita il primo modulo della nuova stazione spaziale.

Ci saranno ancora molti lanci prima del suo completamento (altri dieci) nel 2022, ma i problemi tornano a essere quelli di altri lanci effettuati in passato. Lo stadio del razzo cinese è infatti in caduta incontrollata sulla Terra e la possibilità che qualche parte arrivi al suolo non è assolutamente esclusa.

Il razzo cinese e l'esperienza cinese, guardando al futuro

Le altre agenzie spaziali (o società private) occidentali, quando devono far rientrare uno degli stadi di un razzo, in quanto non recuperabile, puntano a farli bruciare nell'atmosfera e farli cadere in mare lontano da tutte le isole e le città. Purtroppo la Cina ha precedenti recenti di situazioni analoghe: Tiangong-1 nel 2018 e Tiangong-2 nel 2019.

Dove cadrà lo stadio del razzo cinese è ancora difficile da prevedere proprio perché, pur conoscendo la traiettoria, non si sa quando l'atmosfera lo disintegrerà (e si tratta di 20 tonnellate di materiale). L'altitudine sta decrescendo abbastanza rapidamente passando dai 326 km del 3 Maggio, ai 320 km del 4 Maggio, i 310 km e successivamente i 300 km rilevati poche ore fa.

Certo, è comunque possibile che il razzo possa bruciare per buona parte dell'atmosfera e che le parti rimanenti cadano in mare, ma non è escluso che possano anche colpire zone sulla terraferma. Proprio l'incertezza della situazione non permette di prendere contromisure veramente effettive.

Il progresso nell'esplorazione spaziale cinese sembra non tenere conto di queste problematiche anche se in futuro potrebbero comunque arrivare alcune soluzioni. Per esempio nei prossimi anni arriveranno i razzi Lunga Marcia 8 e Lunga Marcia 9 che saranno riutilizzabili. Anche le società private cinesi stanno cercando di sviluppare razzi riutilizzabili. Ci vorrà però ancora diverso tempo prima di vederli veramente in funzione e fino a quel momento solo un coeso intervento internazionale potrebbe mitigare questa problematica.