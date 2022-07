Rientrato senza apparenti danni il razzo spaziale cinese nella zona delle Filippine alle 18:55 di oggi

In maniera similare a quanto accaduto lo scorso anno con il rientro del primo stadio del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B, anche questa volta dopo il lancio del modulo-laboratorio Wentian sembrerebbe essere andato tutto bene. La conferma definitiva si dovrebbe avere nelle prossime ore ma non dovrebbero esserci danni a cose o persone.

Suspected rocket debris at Sibu Sarawak Area pic.twitter.com/xIROJGM0PD — tang (@tanghenry3) July 30, 2022

Le conferme sono arrivate da più fonti, compresi gli Stati Uniti oltre che dalla Cina stessa. Inoltre è stato possibile vedere i frammenti del razzo rientrare e disintegrarsi nei cieli sopra la Malesia nelle scorse ore. Ricordiamo che questo è il secondo lancio di questo tipo dedicato alla stazione spaziale cinese Tiangong e dopo Tianhe e Wentian ora (nel mese di ottobre 2022) ci sarà il lancio del modulo Mengtian con la stessa tipologia di razzo e quindi ci si attende un rientro non controllato similare. Ecco le informazioni principali.

Il rientro del razzo spaziale cinese Lunga Marcia 5B

Secondo quanto riportato dalla CNSA e CMSA il razzo Lunga Marcia 5B sarebbe rientrato intorno alle ore 18:55 di oggi (30 luglio 2022) con un possibile impatto con l'acqua nella zona di Oceano Pacifico conosciuta come Mare di Sulu che si trova nelle vicinanze delle coste orientali delle Filippine. Le coordinate riferite sarebbero 119.0° E 9.1° N. Come scritto sopra, allo stato attuale non si segnalano danni a cose o persone anche se è presto per avere una stima effettiva.

Il Comando Spaziale Statunitense ha affermato invece che il razzo spaziale cinese che detriti del razzo sono stati rilevati alle 18:45 di oggi. Il vettore pesante ha dimensioni di 30 x 5 metri con una massa intorno alle 23 tonnellate. Le componenti che potrebbero resistere al rientro sarebbero identificate principalmente nei motori (che devono resistere per loro natura alle alte temperature).

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 30, 2022

Come sempre nella scorsa occasione, anche in questo caso si sono sollevate critiche all'operato della Cina. In particolare l'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha scritto in un tweet che "la Repubblica popolare cinese non ha condiviso informazioni specifiche sulla traiettoria per il loro razzo Lunga Marcia 5B che è caduto sulla Terra. Tutte le nazioni che viaggiano nello Spazio dovrebbero seguire le migliori pratiche consolidate e fare la loro parte per condividere questo tipo di informazioni in anticipo per consentire predizioni affidabili del potenziale rischio di impatto dei detriti, in particolare per i veicoli pesanti, come il Lunga Marcia 5B, che comportano un rischio significativo di perdita di vite umane e proprietà. Ciò è fondamentale per l'uso responsabile dello Spazio e per garantire la sicurezza delle persone qui sulla Terra".

