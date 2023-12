Aston Martin e Porsche anticipano il futuro dell'Infotainment con il nuovo CarPlay di Apple

Il mondo dell'infotainment automobilistico sta per ricevere un notevole upgrade grazie alla nuova generazione di CarPlay di Apple. Recentemente, Aston Martin e Porsche hanno svelato in anteprima quello che si potrà aspettare da questa evoluzione, mostrando le dashboard dei loro veicoli con il supporto alla rivoluzionaria tecnologia.

Aston Martin e Porsche: le prime con CarPlay di ultima gen

Secondo quanto riportato da CarAndDriver, Aston Martin e Porsche sono i pionieri di questa nuova ondata tecnologica, pronti a introdurre CarPlay di nuova generazione nei loro veicoli. Aston Martin ha annunciato che presenterà i primi modelli con CarPlay di nuova generazione nel 2024, con un focus particolare su una versione aggiornata della super granturismo DB12. D'altra parte, Porsche ha tenuto i dettagli più segreti, limitandosi a confermare l'adozione di CarPlay di nuova generazione senza rivelare quando e su quali veicoli avverrà questa implementazione.

La nuova generazione di CarPlay, presentata da Apple nel giugno dello scorso anno, promette una maggiore integrazione con l'hardware del veicolo, con la prospettiva di annunciare i primi modelli compatibili entro la fine di quest'anno. Una delle caratteristiche più sorprendenti è la possibilità di visualizzare i contenuti su più schermi all'interno dell'auto, offrendo un'esperienza di guida più unificata e coerente.

Tra le funzionalità chiave di CarPlay di nuova generazione, vi è la capacità di controllare non solo il sistema di infotainment, ma anche aspetti cruciali del veicolo come la regolazione del climatizzatore e la gestione della radio. L'integrazione con i dati del veicolo consente a CarPlay di visualizzare informazioni essenziali direttamente sul cruscotto, come la velocità, il livello di carburante, la temperatura e altro ancora. Altro aspetto particolarmente interessante riguarda la personalizzazione dell'esperienza di guida offerta agli utenti. CarPlay di nuova generazione consente di scegliere tra vari design di cruscotto e offre il supporto per i widget, consentendo agli automobilisti di visualizzare informazioni utili da app come Meteo e Musica in modo rapido e intuitivo.

Porsche ha permesso di dare uno sguardo alla sua interfaccia CarPlay, che si estende dallo schermo centrale e consente l'accesso a widget come Calendario, Meteo e Musica su un display secondario, evidenziando il potenziale di questa tecnologia avanzata.

Mentre Aston Martin e Porsche sono tra i primi a svelare le carte, altri marchi come Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault, e Volvo sono stati precedentemente menzionati come interessati alla nuova generazione di CarPlay. Se altri brand seguiranno l'esempio di Aston Martin e Porsche, solo il tempo lo dirà. Tuttavia, è evidente che l'evoluzione dell'infotainment automobilistico sta per raggiungere nuove vette con CarPlay di nuova generazione di Apple.