Microsoft: ecco il tablet che si piega e diventa uno smartphone

Nel mondo degli smartphone Microsoft ed il suo Windows 10 Mobile hanno perso molto terreno nei confronti di Android e iOS. Gli ultimi Lumia dell'azienda non hanno permesso di raggiungere le vendite sperate e soprattutto la fiducia degli utenti che continuano a preferire le novità introdotte dalla concorrenza, in qualche modo scelta anche dagli sviluppatori che in Windows 10 Mobile non percepiscono un futuro sicuro su cui investire. Le indiscrezioni degli ultimi tempi concordano però sull'arrivo nei prossimi mesi di un nuovo prodotto realizzato da Microsoft per il mondo degli smartphone che possa in qualche modo inserirsi nella nuova linea dei Surface dove hanno trovato fortuna i tablet ma anche il nuovo laptop.

Nel 2014 proprio l'azienda capitanata da Satya Nadella aveva depositato un brevetto per la realizzazione di un dispositivo pieghevole che permettesse all'utente di ottenere un tablet o uno smartphone a seconda che le due parti dello stesso fossero aperte o chiuse. Sappiamo bene che il deposito di un brevetto non permette l'automatica realizzazione di un dispositivo ma chissà che in Microsoft l'idea di un dispositivo dalla doppia utilità possa essere in cantiere proprio ora che l'evoluzione tecnologica permetterebbe di realizzarlo.

Dalle carte del brevetto, scovate dai colleghi di MSPoweruser, è possibile osservare l'idea di questo dispositivo 2-in-1. Fondamentalmente il dispositivo potrebbe possedere le dimensioni di un vero e proprio smartphone, nel caso degli elementi completamente chiusi, pronto a divenire un più grande tablet, aprendo i due pannelli touch. A lato presente chiaramente una cerniera ricoperta completamente da un pannello OLED, immaginiamo, che permette di mantenere la continuità tra i due elementi nel momento della distensione a tablet.

La firma del brevetto è quella di Kabir Siddiqui, nome noto in quel di Redmond visto che i vari stand per il Surface ma anche la Camera Surface sono stati brevettati e realizzati proprio da lui. E' palese che tale idea brevettata potrebbe non essere andata in porto e in Microsoft potrebbero aver abbandonato l'idea di un dispositivo del genere magari anche per il suo costo elevato di realizzazione. Di fatto però l'azienda deve tentare il tutto e per tutto nel mondo degli smartphone e per farlo chissà che non si inventi un dispositivo completamente nuovo a livello concettuale e che possa catturare l'attenzione del pubblico oggi decisamente annoiato dagli ormai sempre più uguali smartphone.