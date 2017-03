Huawei Mate 9 Pro arriva in Italia. Disponibile dal 20 marzo ad un prezzo di 999

Huawei annuncia ufficialmente l'arrivo del suo nuovo Mate 9 Pro anche in Italia. Uno smartphone atteso da molti utenti e che permetterà a chiunque deciderà di acquistarlo di ottenere il massimo in termini prestazionali ma anche per quanto concerne il gusto estetico. Il nuovo Huawei Mate 9 Pro, infatti, nasce dall'esigenza di accompagnare chi ha bisogno di uno smartphone per ogni momento della giornata, dalle attività lavorative a quelle per il tempo libero.

A livello estetico il device si caratterizza per uno stile in linea con la famiglia Mate di Huawei e soprattutto per un livello decisamente alto di qualità dei materiali. Abbiamo un prodotto con un display da 5.5 pollici AMOLED leggermente curvo che permette di ottenere immagini sempre perfette anche grazie alla risoluzione WQHD da 2560x1440 pixel caratterizzata da ben 534 ppi. Un corpo completamente in alluminio lavorato che permette di raggiungere la perfezione costruttiva e la caratteristica di avere uno spessore di soli 7.5 mm ed un peso di 169 grammi.

La scheda tecnica poi parla di un processore proprietario Huawei, precisamente il nuovo HiSilicon Kirin 690 Octa-Core fino a 2.4GHz che accompagnato da ben 6GB di RAM ed uno storage interno di 128GB permetteranno all'utente anche più esigente di ottenere fluidità grazie anche alla presenza della EMUI 5.0 personalizzata ed ottimizzata da Huawei sulla base di Android 7.0 Nougat.

"Abbiamo deciso di lanciare Mate 9 Pro anche in Italia perché è il device perfetto per tutti coloro che sono attenti allo stile e alle nuove tendenze e vogliono vivere attivamente ogni momento", ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Consumer Business Group Huawei Italia, che ha aggiunto: "l’obiettivo di Huawei è quello di offrire sempre il meglio del design e delle prestazioni ai propri utenti, grazie a una gamma completa di device che si adattano allo stile di vita di ognuno. Questo nuovo device della famiglia Mate rappresenta un ulteriore passo in questa direzione".

A livello multimediale presente al posteriore una doppia fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. In questo caso i sensori si distinguono in uno monocromatico da 20 megapixel e da uno RGB da 12 megapixel con f/2.2, stabilizzatore di immagine e con zoom ibrido con ingrandimento a 2X ed effetti come il Bokeh. Anteriormente invece presente una fotocamera da 8 megapixel con f/1.9. Batteria performante da 4000 mAh che permetterà addirittura 2 giorni di autonomia e grazie alla presenza della tecnologia SuperCharge l'utente potrà caricarla velocemente.

HUAWEI Mate 9 Pro sarà disponibile in Italia nei colori Haze Gold e Titanium Gray al prezzo consigliato di 999 Euro, a partire dal prossimo 20 marzo.