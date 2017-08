G.Skill offre memorie DDR4 specifiche per le CPU Ryzen Threadripper

In parallelo con il debutto dei due primi processori AMD della famiglia Ryzen Threadripper, dei quali trovate la nostra analisi prestazionale a questo indirizzo, varie aziende hanno annunciato nuovi componenti hardware da abbinare. Tra le prime la taiwanese G.Skill, che ha annunciato kit memoria DDR4 di tipo quad channel con capacità da 32GB sino a ben 128GB in abbinamento a frequenze di clock molto elevate.

Le nuove memorie appartengono alla famiglia Flare X, con kit a 4 oppure 8 moduli a seconda delle preferenze dell'utente in termini di capacità complessiva. Per tutte tensione di alimentazione di 1.35V, leggermente superiore rispetto agli 1.2V delle specifiche JEDEC per memorie DDR4 ma dato condiviso con quello delle altre proposte DDR4 destinate all'overclocking.

Da evidenziare come le frequenze di clock più elevate richiedano l'utilizzo di timings particolarmente contenuti, parametri che sono invece ben più spinti nelle due versioni certificate per frequenze di clock di 3.200 MHz e 2.933 MHz. E' probabilmente proprio il kit da 3.200 MHz di clock quello che rappresenta il miglior compromesso tra frequenza e timings, per un quantitativo complessivo di 32 Gbytes che può essere considerato più che adeguato per processori che offrono sino a 16 core.