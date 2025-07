Il robot Walker S2 della Cina cambia la propria batteria in meno di 3 minuti

Il produttore cinese di robotica UBTech ha presentato il Walker S2, il primo robot umanoide al mondo in grado di cambiare autonomamente la propria batteria. Questa innovazione consente al robot alto 1 metro e 60 di operare ininterrottamente 24 ore su 24, affrontando una delle maggiori limitazioni della robotica industriale odierna: i tempi di inattività dovuti alla ricarica. L'azienda con sede a Shenzhen ha dimostrato questa capacità in un video pubblicato il 17 luglio, mostrando il robot mentre si avvicina a una stazione di ricarica, rimuove una batteria scarica dal suo dorso e ne installa una nuova in meno di tre minuti—il tutto senza assistenza umana.

Sistema di gestione autonoma dell'energia: traduzione

Il Walker S2 utilizza un'architettura a doppia batteria che consente la sostituzione "a caldo" mentre mantiene l’alimentazione ai sistemi critici. Secondo UBTech, ogni batteria offre circa 2,5 ore di autonomia, e il robot può decidere in modo intelligente se sostituire la batteria o ricaricarla in base all'urgenza del compito.

"Il robot può ricaricare completamente la propria batteria in 90 minuti. Grazie a questo sistema, Walker S2 può lavorare giorno e notte," secondo quanto riportato da Moneycontrol. I moduli batteria standardizzati permettono a più robot di condividere le stesse stazioni di ricarica; le batterie sono progettate con un’interfaccia semplice simile a una USB. Il robot, che pesa 43kg (come un piccolo adulto) e misura poco più di 1,60m, sfrutta un sistema di locomozione bipede per muoversi tra i corridoi delle fabbriche, salire le scale e affrontare superfici irregolari, compiti che sarebbero difficili per i robot su ruote.

UBTech ha già distribuito modelli precedenti di Walker presso impianti di produzione gestiti dai principali produttori automobilistici cinesi, tra cui BYD, Nio e Zeekr. L'azienda prevede di consegnare fino a 1.000 umanoidi industriali Walker entro la fine del 2025, per poi arrivare a 10.000 unità nel 2026.

A maggio, UBTech ha firmato una partnership con Huawei Technologies per accelerare l'adozione di robot umanoidi nelle fabbriche e nelle case cinesi. La collaborazione si concentra sul sistema cloud-dispositivo BrainNet di UBTech, che consente a più robot di coordinare le attività utilizzando la programmazione AI in tempo reale e mappe di navigazione condivise.

La spinta della Cina verso la robotica

La Cina si è affermata come il più grande mercato mondiale della robotica, con una crescita spettacolare negli ultimi dieci anni. Il settore è previsto espandersi a un tasso annuo del 23%, raggiungendo i 108 miliardi di dollari entro il 2028, rispetto ai 47 miliardi di dollari del 2024. Questa trasformazione straordinaria ha visto la Cina evolversi da una forte dipendenza dalla tecnologia importata a diventare una potenza globale, rappresentando ora circa il 51% delle installazioni mondiali di robot industriali.

Il governo cinese ha guidato questa crescita attraverso iniziative strategiche come "Made in China 2025" e il Piano d’Azione "Robot+", supportate da investimenti significativi — incluso un piano di investimento di 1.000 miliardi di yuan per la robotica e le industrie ad alta tecnologia. Questi sforzi hanno dato risultati notevoli: i produttori nazionali ora forniscono il 54% dei robot industriali per il mercato cinese, rispetto al solo 28% di un decennio fa. Con 1,75 milioni di robot industriali attualmente operativi nelle fabbriche cinesi (un aumento del 17%) e piani ambiziosi per integrare la robotica con l’intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti, la Cina continua a consolidare la sua posizione sia come il mercato più grande sia come un centro all’avanguardia dell’innovazione nell’industria globale della robotica.