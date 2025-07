AMD: la prossima generazione di schede video sarà progettata con l'intelligenza artificiale

Durante il summit "Winning the AI Race", evento che ha visto la partecipazione del presidente Donald Trump insieme ai CEO di Nvidia e AMD, si è discusso del ruolo crescente dell'AI nello sviluppo tecnologico e nella competitività americana. La CEO di AMD, Lisa Su, ha offerto spunti significativi su come l'azienda stia già integrando l'intelligenza artificiale nei processi di ricerca e sviluppo dei chip.

Come riportato da PC Gamer, secondo Su, le prossime generazioni di GPU non saranno progettate interamente da sistemi automatizzati, ma l'AI sarà uno strumento cruciale per velocizzare e rendere più affidabili le fasi di sviluppo.

"Pensiamo a come l'IA progetterà i chip del futuro, e come ne progetterà alcune parti", ha affermato. "Ma c'è ancora una certa creatività per mettere insieme il tutto, e credo che gli esseri umani siano ancora assolutamente centrali...quindi non vedo necessariamente l'IA progettare per intero la nostra GPU di prossima generazione, ma la vedo aiutarci a progettare la GPU di prossima generazione in modo molto più veloce e affidabile".

Non si tratta di una vera e propria novità: già nel 2022 NVIDIA illustrò come l'intelligenza artificiale stesse migliorando i flussi di lavoro. Attualmente, pare che il chatbot di NVIDIA sia maggiormente impiegato nel supporto agli ingegneri, piuttosto che nello sviluppo attivo, ma è facile immaginare che anche la società di Jensen Huang stia espandendo l'utilizzo dell'IA e nel prossimo futuro la sfrutti per la progettazione, quantomeno parziale, dei chip.

La stessa AMD, l'anno scorso, ha già sperimentato gli strumenti di Arena Technologies, un modello che consente di "testare e ottimizzare i semiconduttori". Naturalmente si tratta di una fase successiva alla progettazione vera e propria del chip, ma la CEO accenna a un futuro con un uso più pervasivo dell'IA.

Sul piano strategico, entrambi i dirigenti hanno sottolineato l'importanza dell'intelligenza artificiale come leva per lo sviluppo economico nazionale. Secondo la Dottoressa Lisa Su, siamo in una fase in cui è necessario formare nuovi talenti che sappiano sfruttare al meglio l'IA, non solo per il settore tecnologico, ma anche per cercare soluzioni migliori e praticabili ai problemi del mondo.

"Si può effettivamente usare l'IA per migliorare la scienza, la medicina, la produzione. Si può usare l'IA per ottimizzare ogni aspetto del business e quindi, a mio avviso, tra 10 anni ci piacerebbe poterla davvero adottare per risolvere alcuni dei problemi più importanti del mondo".

Naturalmente, le affermazioni dell'AD di AMD fanno seguito a forti e crescenti investimenti nel settore dell'IA. Attualmente, i modelli di intelligenza artificiale stanno già guidando lo sviluppo in ambito software ed è facilmente immaginabile che in un prossimo futuro diventi artefice anche dell'innovazione hardware.

Tutto dipenderà da come verrà gestita questa risorsa. Un'ottimizzazione dei processi progettuali e produttivi garantirebbe una forte riduzione dei costi, il che potrebbe aprire la strada a soluzioni hardware non solo più potenti, ma anche più accessibili. Al momento, il target rimane il settore enterprise, ma è lecito supporre che tali migliorie raggiungeranno anche il settore consumer entro pochi anni.