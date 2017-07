Intel Coffee Lake: CPU a 6 core per desktop e mobile

Le indiscrezioni pubblicate dal sito francese Canard PC Hardware a questo indirizzo confermano come Intel sia al lavoro per presentare la ottava generazione di processori della famiglia Core. Si tratta dei modelli indicati con il nome in codice di Coffee Lake, per i quali ci si attendono alcune ottimizzazioni a livello di architettura ma soprattutto il debutto di versioni dotate di 6 core.

La principale novità di queste CPU è infatti quella di prevedere, per alcune versioni, un incremento nel numero di core dai precedenti 4 sino a 6. Non si tratterebbe ovviamente delle prime CPU Intel a 6 core, ma tale caratteristica è stata in passato sempre proposta per le versioni di CPU Intel Core i7 della famiglia HEDT e non per le soluzioni desktop di fascia mainstream.

Le indiscrezioni al momento disponibili segnalano due versioni di processore Core i7 con architettura a 6 core e tecnologia HyperThreading abilitata: si tratta dei modelli Core i7-8700K e Core i7-8700, con il primo destinato agli overclocker per via del moltiplicatore di frequenza disabilitato. Per la prima CPU viene riportata una frequenza di base clock pari a 3,7 GHz, con un dato di boost clock che è però per il momento non noto. Per la seconda il dato di base clock è indicato essere pari a 3,2 GHz: per entrambe ovviamente tecnologia HyperThreading abilitata e TDP pari a 95 Watt.

Non mancheranno anche versioni di processore della famiglia Core i5, con i modelli Core i5-8600K e Core i5-8400. Il primo, ovviamente, sarà dotato di moltiplicatore di frequenza sbloccato mentre per entrambi verrà a mancare il supporto alla tecnologia HyperThreading. Frequenza di base clock di 3,6GHz per il modello Core i5-8600K, mentre per la CPU Core i5-8400 tale dato scenderà a 2,8 GHz così da compensare il TDP inferiore (65 Watt per la seconda, 95 Watt per la prima). I processori Core i7 a 6 core integreranno 12 Mbytes di cache L3, valore che scenderà a 9 Mbytes per le soluzioni Core i5 sempre a 6 core.

Di fatto, a livello architetturale, i processori Core i7 e Core i5 della famiglia Coffee Lake vedranno un incremento del 50% nel numero di core e nel quantitativo di cache L3 rispetto alle corrispondenti declinazioni con architettura Kaby Lake al momento in commercio. Questo sarà ottenuto con una riduzione nella frequenza di clock, passaggio indispensabile per poter assicurare il mantenimento dei valori di TDP indicati.

Verranno commercializzati anche processori con architettura Coffee Lake destinati a sistemi notebook, caratterizzati da valori di TDP pari a 45 Watt con frequenze di base clock intorno a 2 GHz e dati di boost clock al momento non noti. Accanto a queste declinazioni a 6 core Intel proporrà anche versioni di CPU Coffee Lake dotate di GPU integrata della famiglia GT3 graphics, abbinate a memoria eDRAM e caratterizzate da un TDP pari a 28 Watt. Per questi modelli Intel offrirà architettura di CPU di tipo quad core, contro quella dual core utilizzata in precedenza in presenza di tale tipologia di GPU ad elevate prestazioni.

E' ipotizzabile che Intel possa presentare le prime versioni di CPU Core con architettura Coffee Lake durante l'autunno, dando spazio inizialmente alle soluzioni per sistemi notebook e in seguito spostandosi verso quelle desktop.