Elon Musk ha annunciato “Baby Grok”, un’app sviluppata da xAI per offrire l'accesso all'IA anche ai più piccoli. L'iniziativa arriva dopo il lancio del modello Grok 4 e in un momento delicato per l’azienda, anche se per il momento non è stato fornito alcun dettaglio in merito alla nuova iniziativa

xAI, la società fondata da Elon Musk impegnata nello sviluppo del modello di intelligenza artificiale Grok, ha annunciato un nuovo progetto rivolto all'infanzia: "Baby Grok". Si tratta di un'applicazione pensata per offrire contenuti specificamente dedicati ai bambini.

La notizia è stata resa pubblica direttamente da Musk con un post sulla piattaforma X, dove ha dichiarato in modo sintetico: "Creeremo Baby Grok xAI, un'applicazione dedicata ai contenuti per bambini".

L'annuncio arriva a ridosso del lancio di Grok 4, l'ultima versione del chatbot sviluppato da xAI, che Musk ha definito come "l'intelligenza artificiale più intelligente al mondo", affermando che sarebbe in grado di superare il livello di dottorato in numerosi ambiti disciplinari.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

L'introduzione di Baby Grok rappresenta quindi un'estensione dell'offerta, rivolta però a un'utenza infantile, un segmento che solleva questioni particolarmente sensibili in termini di sicurezza, accessibilità e, soprattutto, affidabilità.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli tecnici o funzionali sull'applicazione: né tempistiche di rilascio, né specifiche modalità d'uso. La scelta di investire in un'app AI per bambini è significativa, soprattutto considerando il contesto attuale in cui si muove l'azienda.

Negli ultimi tempi, infatti, xAI è stata al centro di critiche a causa della diffusione, da parte del suo chatbot, di contenuti antisemiti che lodavano Hitler. L'azienda ha attribuito l'episodio a un "mancato aggiornamento del percorso del codice del bot" e ha rilasciato delle scuse pubbliche. Successivamente però, con il rilascio di Grok 4, quell'ideologia sembra essere riemersa attraverso la tendenza a restituire risposte in accordo con la posizione politica di Musk.

Con Baby Grok, xAI sembra voler recuperare credibilità pubblica in un settore in cui la protezione dell'utenza è particolarmente delicata. Resta da vedere quali misure verranno adottate per garantire che i contenuti rivolti ai bambini siano adeguati e sicuri, e non un tentativo di veicolare l'opinione pubblica e somministrare ideologie controverse sin dalla tenera età.