Maxi annuncio dalla Casa Bianca: Apple potrebbe investire 100 miliardi di dollari aggiuntivi negli USA

Stando a quanto anticipato da alcuni portavoce delle Casa Bianca, Apple potrebbe contribuire con altri 100 miliardi di dollari per produrre negli Stati Uniti che si aggiungerebbero ai 500 miliardi di investimenti già annunciati

Apple potrebbe intensificare il proprio impegno economico negli Stati Uniti. La Casa Bianca ha annunciato un nuovo investimento da 100 miliardi di dollari nel Paese, destinato a potenziare la produzione interna, accennando il coinvolgimento della società di Cupertino.

Secondo fonti dell'amministrazione americana, si tratterebbe di un impegno finanziario inedito rispetto agli annunci precedenti e rientrerebbe nella linea di politica industriale portata avanti durante la presidenza Trump. "L'annuncio odierno è un'ulteriore vittoria per il nostro settore manifatturiero" ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Taylor Rogers, sottolineando come questa iniziativa possa contribuire a "rilocalizzare la produzione di componenti critici" a vantaggio della sicurezza economica e nazionale.

A fornire indizi su Apple è stato Kevin Hassett, consigliere economico della Casa Bianca, durante un'intervista televisiva con Fox Business Network intercettata da Reuters. "Stiamo assistendo a trilioni di dollari di impegni da parte delle aziende per costruire nuove fabbriche negli Stati Uniti. Oggi è probabile che vedrete qualcosa in tal senso da Apple", ha dichiarato.

Questa nuova iniziativa si aggiungerebbe agli impegni già assunti da Apple all'inizio dell'anno, quando l'azienda aveva annunciato un piano complessivo da 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni. Tale somma comprende una vasta gamma di attività, dall'acquisto di forniture da partner statunitensi fino alla produzione di contenuti originali per Apple TV+.

L'investimento si concentrerà, in particolare, su nuove strutture per la produzione di server dedicati all'intelligenza artificiale, tra cui una grande fabbrica in Texas. È previsto anche un significativo aumento dei posti di lavoro, con la creazione di circa 20.000 nuovi ruoli nell'ambito di ricerca e sviluppo distribuiti sul territorio nazionale.

La scelta di rafforzare la presenza produttiva negli Stati Uniti sarebbe motivata dal contesto di profonda incertezza sul piano commerciale a causa delle restrizioni imposte dal governo Trump. Apple è stata tra le aziende colpite dai dazi, con un impatto stimato di circa 800 milioni di dollari in un solo trimestre. Di conseguenza, l'azienda ha iniziato a diversificare la propria catena di approvvigionamento, spostando parte della produzione in paesi come India e Vietnam.

Tuttavia, nonostante tali strategie globali, il nuovo annuncio indicherebbe un ritorno dell'interesse verso il mercato interno e una volontà di rafforzare la propria infrastruttura tecnologica direttamente sul suolo statunitense. Alcuni osservatori notano che, benché un nuovo piano da 100 miliardi rappresenti un impegno addizionale, non è ancora chiaro in che misura andrà ad affiancarsi o sovrapporsi agli investimenti già annunciati nei mesi precedenti.

Apple, da parte sua, non ha ancora fornito dettagli ufficiali aggiuntivi, ma l'iniziativa si inserisce in una strategia di lungo termine che vede l'azienda impegnata a rafforzare il proprio ruolo come attore industriale e tecnologico negli Stati Uniti.