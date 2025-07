UBTech Walker S2: il robot umanoide cinese che si cambia la batteria da solo

La cinese UBTech ha presentato Walker S2, il primo robot umanoide al mondo in grado di sostituirsi autonomamente la batteria. Pensato per operare senza interruzioni in ambienti industriali, integra tecnologie avanzate di movimento, intelligenza artificiale e gestione energetica dinamica, aprendo la strada alla piena automazione.

L'azienda cinese UBTech Robotics, con sede a Shenzhen, ha annunciato il lancio del Walker S2, un robot umanoide capace di sostituire in completa autonomia la propria batteria. Un traguardo che apre le porte a operazioni industriali ininterrotte, 24 ore su 24, senza necessità di intervento umano. Di questa azienda vi avevamo già parlato per un precedente modello del robot, dotato di intelligenza artificiale "made in Baidu".

Walker S2 è progettato per muoversi come un umano ed è dotato di un avanzato sistema di batterie hot-swappable. In un video dimostrativo pubblicato da UBTech, si osserva il robot avvicinarsi a una stazione di ricarica, rimuovere la batteria esaurita dalla propria schiena, inserirla nel dock di ricarica e installare una nuova unità energetica, il tutto in circa tre minuti. Grazie a un sistema di doppia batteria con bilanciamento automatico dell'alimentazione, il robot può anche continuare a lavorare utilizzando una seconda batteria mentre l'altra si ricarica o viene sostituita.

Questa capacità consente al Walker S2 di adattarsi dinamicamente alle esigenze operative, scegliendo autonomamente tra ricarica e sostituzione in base all'urgenza del compito. Le batterie, standardizzate e progettate per essere facilmente inserite come una chiavetta USB, rappresentano un passo avanti importante verso l'autonomia energetica nei contesti produttivi.

La Cina si conferma al centro della corsa globale alla robotica umanoide. Secondo Morgan Stanley, oltre la metà delle aziende quotate nel settore ha sede proprio nel Paese asiatico. UBTech, che nel 2023 è diventata la prima azienda di robot umanoidi a debuttare sulla Borsa di Hong Kong, fa parte di un gruppo sempre più ampio di imprese cinesi intenzionate a portare i robot umanoidi nella produzione su larga scala.

Nonostante UBTech non abbia fissato un obiettivo numerico di produzione per quest'anno, i suoi robot sono già in fase di test presso stabilimenti di importanti costruttori automobilistici cinesi come BYD, Nio e Zeekr. Inoltre, l'azienda ha siglato un accordo strategico con Huawei per accelerare l'adozione dei robot umanoidi sia in ambito industriale che domestico.

UBTech ha introdotto anche la piattaforma "BrainNet", un sistema cloud-device che coordina la collaborazione tra più robot. Questo framework integra un "super cervello" dotato di un modello di ragionamento multimodale e un "sottocervello" per il controllo distribuito in tempo reale, permettendo a più unità Walker S1 e S2 di operare insieme su compiti complessi in ambienti dinamici, come quelli delle fabbriche smart.

Il tutto è stato dimostrato nella fabbrica 5G di Zeekr, dove i robot umanoidi hanno mostrato comportamenti cooperativi ad alta precisione, coordinandosi in tempo reale grazie all'intelligenza artificiale e ai modelli di controllo basati su Transformer.