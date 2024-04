Anche la Cina ha un robot umanoide che pensa con l'IA: Walker S con tecnologia Baidu

Recentemente abbiamo visto come la collaborazione tra Figure e OpenAI abbia dato vita a un robot umanoide Figure 01 capace di discutere in modo naturale con il suo interlocutore e, in un certo senso, "ragionare".

Potevano mai i cinesi non copiare la stessa demo? Scherzi a parte, un video ci mostra qualcosa di molto simile, stavolta frutto del lavoro di UBTech Robotics e Baidu.

Il robot industriale Walker S e la piattaforma di IA multimodale ERNIE Bot di Baidu, nel video sopra, interagiscono alle richieste dell'interlocutore: vediamo il robot piegare una maglietta e, interrogato su cosa abbinarci, consigliare un pantalone dello stesso colore. Il tutto, ma questa è una nostra impressione, con una velocità di risposta che ci è sembra leggermente migliore di quella della soluzione di Figure e OpenAI.

La dimostrazione prosegue con la richiesta di ordinare degli interruttori di corrente per tipologia, spostandoli in appositi contenitori, con un ingegnere che rimette alcuni switch sul tavolo per mettere alla prova la capacità di "ragionare" del robot Walker S davanti a un cambio di condizioni.

Al momento, il robot completa i compiti assegnati più lentamente rispetto alle capacità umane, ma il vantaggio di avere robot instancabili, precisi e che non richiedono diritti e stipendi alletta moltissimo l'industria. Tra pochi anni la velocità di Walker S e altri robot umanoidi come lui potrebbe essere decisamente maggiore.

Mercedes Benz con Apollo e BMW con Figure 01 puntano a integrare questi robot nelle loro catene produttive, potevano i cinesi non fare altrettanto? UBTech sta collaborando con il produttore di auto elettriche NIO per implementare gradualmente Walker S nelle fabbriche, come dimostra un altro video su YouTube. C'è ancora molta strada da fare, ma il percorso è tracciato.