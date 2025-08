Pubblicazioni scientifiche false in aumento vertiginoso: il fenomeno dei paper mill minaccia la credibilità accademica

Sulla prestigiosa rivista Proceedings of the National Academy of Sciences è stato pubblicato uno studio che getta luce su un problema piuttosto grave: la diffusione incontrollata di studi scientifici falsi o di scarsa qualità, appositamente realizzati e in grado di mettere in pericolo l'integrità di interi settori della ricerca. Quello che preoccupa maggiormente è la velocità del fenomeno: il numero di articoli sospetti, creati dai cosiddetti "paper mill", sta raddoppiando ogni anno e mezzo, un ritmo dieci volte superiore rispetto alla crescita delle pubblicazioni scientifiche genuine.

Il meccanismo si alimenta anche a causa di una competizione estremizzata nel mondo accademico: con sempre più dottorandi e ricercatori in cerca di posizioni e finanziamenti ridotti, la pubblicazione di articoli ha assunto un valore determinante non solo per la carriera, ma anche per la sopravvivenza stessa nel settore. Questa situazione ha generato, come diretta conseguenza, anche il numero di riviste che accolgono pubblicazioni scientifiche, spesso però senza adeguati controlli di qualità.

In questo scenario i paper mill hanno quindi trasformato la frode scientifica in un vero e proprio business, vendendo la co-paternità di articoli e perfino citazioni, a chiunque voglia impreziosire rapidamente il proprio curriculum. I prezzi variano da poche centinaia a migliaia di dollari in base al ruolo o al posizionamento tra gli autori.

I documenti prodotti dai paper mill spesso presentano numerosi segni di manipolazione o fabbricazione: immagini identiche riciclate tra diversi articoli, testi plagiati (e modificati tramite intelligenze artificiali per eludere i controlli automatici), dati artefatti e conclusioni prive di senso o addirittura fisicamente impossibili. Per aumentare le probabilità di pubblicazione, i gestori dei paper mills non esitano a corrompere editori o ad aggirare il sistema di peer review con recensioni fittizie o pilotate. Le riviste maggiormente colpite sono spesso quelle ad accesso aperto e di recente creazione, dove i controlli editoriali possono risultare meno rigorosi. I paper mill tendono inoltre a concentrarsi su settori della scienza più vulnerabili, come lo studio di alcuni tipi di RNA e la ricerca oncologica, ma la minaccia rischia di estendersi a ogni campo disciplinare.

L’avvento delle tecnologie di intelligenza artificiale generativa non fa altro che acuire il problema, soprattutto con la disponibilità di strumento che permettono di generare da zero dati e immagini pseudo-scientifiche impossibili da smascherare con gli strumenti tradizionali. Inoltre alcuni paper mill già impiegano soluzioni AI per evitare i software anti-plagio o produrre immagini scientifiche “inedite”, rendendo sempre più difficili le verifiche.

Secondo gli autori dello studio il fenomeno è tale da risultare ormai difficile da arginare in maniera efficace: il semplice ritiro degli articoli fraudolenti non riesce a fermare una produzione industriale così massiccia. La soluzione sarebbe quella di investire maggiori risorse nelle verifiche editoriali e di rendere gli autori maggiormente responsabili dei lavori che firmano, anche con l'istituzione di un sistema di divieti temporanei alla pubblicazione pubblicare in caso di condotta scorretta, e rivedere i criteri di valutazione tra pari.